Sheinbaum reconoce a ex embajadora de México en Ecuador tras irrupción en Quito

Claudia Sheinbaum reconoció a la ex embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, luego que fuera declarada persona non grata por el gobierno de ese país.

La candidata morenista aseguró que la ex diplomática "es una mujer muy valiente". Previamente, en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo había respaldó al presidente Andrés Manuel López por romper relaciones con Ecuador, tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada mexicana en Quito.

Ante cientos de mujeres mexiquenses reunidas en Los Reyes-LaPaz, Sheinbaum Pardo alabó la labor de Raquel Serur y dijo: “Bueno pues aprovecho para decirles algo que lo acabo de poner en la redes sociales —no tiene que ver con el contexto del tema de las mujeres—, pero sí de una mujer muy valiente que es nuestra embajadora en Ecuador que protegió a todo el cuerpo diplomático, también con el jefe de la cancillería”, comentó.

Mundo Casa Blanca condena "el uso de la fuerza" contra embajada de México en Quito

Previamente, Sheinbaum había colocado un mensaje su cuenta de la red social “X”, en el que reprobaba la entrada de policías ecuatorianos a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

“Nuestro reconocimiento a la valentía del cuerpo diplomático, al presidente López Obrador y a la canciller Alicia Bárcena por la decisión de romper relaciones y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Nos unimos al agradecimiento de los países que han sido solidarios con México. La violación a los tratados internacionales y a nuestra soberanía es inaceptable. La patria se defiende”, apuntó Sheinbaum.

Durante la mañanera de este martes, el presidente López Obrador mostró un video de la entrada de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana y criticó a sus socios comerciales de Estado Unidos y Canadá por no respaldar a México ante el conflicto con Ecuador y dijo que tienen una postura “indefinida”.

En tanto, la candidata morenista durante su mitin, también aprovechó para arreciar sus críticas en contra de la oposición y dijo que en el oriente de esa entidad había mucha corrupción por gobiernos anteriores, la cual provocó el abandono de las mujeres.

Asimismo, dijo que gobernará de la mano de la morenista Delfina Gómez para apoyar a las mujeres.

La abanderada presidencial prometió llevar al Estado de México: más programas sociales enfocados a las mujeres y distintos esquemas de transporte público, desde autobuses hasta trolebuses, resolver el desabasto de agua y crear preparatorias y universidades para esa región.

Además, defendió sus resultados en materia de seguridad cuando fue jefa de Gobierno y afirmó que bajó en 40 por ciento los feminicidios.

Además, Sheinbaum recordó el conflicto que su Gobierno sostuvo con el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona y la demanda que interpuso en su contra por el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, quien fue asesinada en la capital y cuyo cuerpo abandonado el estado de Morelos.

Sheinbaum acusó que por ese motivo y porque su entonces fiscal Ernestina Godoy investigó el caso del “Cártel Inmobiliario”, el PRI y el PAN no permitieron continuar en el cargo de fiscal.

“Tuvo la valentía de denunciar y llevar ante tribunales a ese fiscal de Morelos, que fue detenido y después fue soltado por un juez con un amparo. Imagínense la valentía de una fiscal que dice nunca más que se tape un feminicidio en nuestro país y los fiscales que quieran esconderlo tiene que ser sancionados. Esa es la Cuarta Transformación. Así actuamos las mujeres de la Cuarta Transformación".

“Cuando salí de la Ciudad de México disminuimos al 50 por ciento los homicidios, en 60 por ciento los delitos de alto impacto tenemos una estrategia del Estado de México para disminuir aún más la inseguridad aquí en el estado”, afirmó la candidata.

“Vamos a llegar a la presidencia de la República, vamos a apoyar a todas y a todos. Lo que no podemos hacer bajo ninguna circunstancia, es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios y, decía que, llegando a la Presidencia, ya como presidenta electa, vamos a regresar aquí a Los Reyes-La Paz, con a otros municipios del Oriente del Estado de México”, remarcó.

“Lo que puedo decirles con toda certeza y además todas ustedes me conocen, es que nosotros tenemos principios y causas en Morena, nosotros no vamos a llegar a la Presidencia de la República para satisfacción personal. Nosotros gobernamos para el pueblo de México y para servir a las mujeres mexicanas y cuando lleguemos al gobierno tenemos tres principios fundamentales que ustedes los conocen y los van a repetir conmigo no robarnos mentir y no traicionar al pueblo de México”, prometió.

La abanderada morenista prometió implementar acciones a nivel nación de ayuda y seguridad a las mujeres que desarrolló previamente en la capital, como: la creación del número telefónico *765 para brindarles ayuda y, crear un cuerpo especial de policía enfocado a mujeres.

“Vamos a apoyar a las mujeres y a todos en nuestro país con una visión, la visión del humanismo mexicano. Somos diferentes, no somos iguales”, sostuvo la abanderada de l Coalición Morena, Partido Verde y del Trabajo.

“La única posibilidad de qué haya un gobierno honesto que piensa en las mujeres es una mujer honesta, que haya hecho trabajo por las mujeres, las otras opciones no tienen ningún sentido”, explicó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante.

Durante su mitin en en la Colonia Magdalena Atlipac, de los Reyes-La Paz, Sheinbaum estuvo acompañada por candidatas a diputadas y senadoras por el Estado de México d Esaú coalición, como Mojica Álvarez Nemer y Mariela Gutiérrez, entre otras.

Durante este martes Sheinbaum tendrá encuentros con simpatizantes otras poblaciones del Estado de México, como: Ixtapaluca, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.