Descarta Moody’s que México pierda grado de inversión

Pese a que la calificación crediticia de México corre el riesgo de un nuevo recorte, el país no perderá el grado de inversión, indicó Ariane Ortiz-Bollin, analista senior de Riesgo Soberano para México de Moody's.

La analista reconoció que con la perspectiva negativa que tiene actualmente la nota crediticia del país hay la posibilidad de un recorte en la calificación, lo cual acercaría al Soberano al “grado especulativo”.

Sin embargo, subrayó que suponer un riesgo de perder el grado de inversión no está en la visión de la calificadora por ahora.

Durante el Inside LatAm México, añadió que Moody’s estima que la recuperación de la economía del país a los niveles previos a la pandemia de Covid-19 llevará al menos tres años.

Incluso señaló que la previsión es que en 2021 el crecimiento sea menor al cuatro por ciento, menor a la expectativa de la Secretaría de Hacienda de 4.6 por ciento.

“Habrá una débil recuperación económica y menor crecimiento a mediano plazo, la deuda va a aumentar y hay un espacio fiscal más reducido”, dijo Ortiz-Bollin sobre México.

Sobre la deuda, dijo que la calificadora espera que se incremente ocho putos porcentuales con respecto al PIB este año, pese a las medidas de austeridad, esto debido a la contracción económica, el apoyo a Pemex y la depreciación del peso, entre otros factores.

La analista también consideró que el enfoque de austeridad planteado por el gobierno en el presupuesto para 2021 no es sostenible.

“El gobierno cree que dará tranquilidad a los inversionistas y a las calificadoras que si no aumenta la deuda. Pero si la austeridad no es sostenible en el tiempo, con medidas efectivas, será solo consistente un año pero no se puedan repetir para el próximo”, subrayó.

Esta mañana, en conferencia de prensa el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la estimación del 4.6 por ciento en el crecimiento de la economía para el 2021 es responsable y no "muy optimista" como algunos consideran.

“En realidad no es un estimado muy optimista, de hecho, si piensas que habrá una caída de 8 por ciento y sobre esa caída del 8 por ciento un crecimiento de 4.6 por ciento ni siquiera nos pone en los niveles de crecimiento que estábamos en 2019. Nos parece una estimación responsable”, dijo.

Tras destacar que ya se perciben señales que apuntan a una recuperación económica, el secretario de Hacienda advirtió que no se podrá retomar la economía en toda su capacidad, mientras no se tenga una vacuna contra el Covid-19.