"Me han tratado muy bien y han sido correspondidos", AMLO a banqueros

Acapulco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió de los banqueros mexicanos y les reconoció la relación de respeto durante su sexenio.

En el marco de la 87 Convención Bancaria, el mandatario dijo que cumplió sus compromisos con el sector.

"Ya no voy a estar en la próxima, ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos, les he tratado con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno", declaró AMLO

El jefe del Ejecutivo aprovechó para presentar sus “otros datos” sobre la situación económica en el país, donde destacó la creación de 1.6 millones de empleos respecto a febrero de 2020, previo al impacto de la pandemia de Covid-19.

"Nos caimos en la pandemia, sin embargo ya nos recuperamos y tenemos un número muy bueno, hay récord en puestos de trabajo creados en el tiempo que llevamos de trabajo, dijo el mandatario durante su participación en la 87 Convención Bancaria.