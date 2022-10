Banorte se retira del proceso de compra de Citibanamex

Grupo Financiero Banorte se retiró del proceso de compra de Citibanamex, según un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Al 20 de octubre de 2022, Banorte no continúa en el proceso organizado por Citigroup, Inc. en relación con la potencial venta de parte de las operaciones de Citibanamex en México”, detalló el documento.

Te puede interesar: Ganancias de Citigroup caen 25% anual en tercer trimestre

El banco reiteró que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de gobierno corporativo y revelación de información.

El anuncio de Banorte, que dirige Marcos Ramírez Miguel, le sigue al que realizó hace unos meses el español Santander, quien informó que se retiró del proceso de compra tras presentar una oferta a Citigroup.

En enero, Bank of America (BofA) y Credit Suisse señalaron mediante análisis por separado que Banorte era la principal institución financiera capaz de comprar el negocio minorista de Citigroup en México.

Finanzas Se esfuma fondo para retiro de trabajadores: Afores registran 9 meses con minusvalías

BofA señaló que Banorte era “el mejor posicionado” para llevar a cabo esta operación, debido a sus altos niveles de capital. De igual forma, estimó que la franquicia de Citibanamex tiene un valor de entre 12 mil 500 millones y 15 mil 500 millones de dólares.

Incluso, consideró que si concretaba la operación, el banco de Ramírez Miguel quedaría al mismo nivel de BBVA México en los segmentos de financiamientos hipotecarios y al consumo, al igual que, lo rebasaría en la cantidad de tarjetas de crédito.

Hasta ahora, en la puja continúan Germán Larrea, de Grupo México, y Daniel Becker, de Banca Mifel, al igual que Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim.

Esta última institución aseguró en julio pasado que su interés por comprar Citibanamex seguía en pie, al tiempo que invitó a otros empresarios a sumarse a la oferta.

“Estamos en el proceso; hemos mencionado que veremos si es bueno para nuestra estrategia, para en el futuro desarrollarnos más rápido”, aseguró Frank Aguado, director de relaciones con inversionistas de Inbursa, durante una llamada con analistas.

AMLO hablará hoy con Carlos Hank

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hablará este viernes con Carlos Hank González, presidente del Consejo de Banorte sobre este tema, pero reveló que aún quedan tres interesados en adquirir el banco.

“Me buscó ayer el presidente del Consejo de Banorte, Carlos Hank Gonzalez que quería hablar conmigo y quedamos en que terminado la conferencia vamos a hablar, seguramente es para eso”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional.

En este sentido, añadió: “Me buscó ayer, ya en la tarde noche, ya no pude comunicarme con él, pero seguramente es para eso. Entonces quedan tres, cuando menos, (interesados en comprar Banamex), ¡ah, pero me estoy acordando que no lo puedo decir!”, dijo entre risas el mandatario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, añadió que los tres interesados en adquirir el Banamex son muy buenos, “como también lo es Banorte”, de quien expresó que “es una institución responsable, como lo es también Carlos Hank Gonzalez, igual que su abuelo, porque es nieto del maestro (priista) Carlos Hank y nieto de don Roberto Gonzalez”, dijo el presidente y reiteró que Hank es un empresario joven y responsable.

Con información de Rafael Ramírez de El Sol de México