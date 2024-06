Elon Musk prohibirá los dispositivos de Apple en sus empresas si integran a OpenAI

Elon Musk dijo este lunes que prohibiría los dispositivos Apple en sus empresas si el fabricante del iPhone integra OpenAI a nivel de sistema operativo.

"Es una violación de seguridad inaceptable", dijo el CEO de Tesla en una publicación en X.

"Y los visitantes tendrán que registrar sus dispositivos de Apple en la puerta, donde se guardarán en una jaula de Faraday", agregó en la plataforma de redes sociales.

Apple anunció una serie de funciones de IA en sus aplicaciones y plataformas, así como una asociación con OpenAI para llevar la tecnología ChatGPT a sus dispositivos.

Apple dijo que había creado la IA con la privacidad "en el centro" y que utilizaría una combinación de procesamiento en el dispositivo y computación en la nube para potenciar esas funciones.

Dispositivos de Apple tendrán ChatGPT

Apple anunció una alianza con la empresa OpenAI para integrar ChatGPT al sistema operativo de Apple a finales de año.

La integración de ChatGPT en los dispositivos Apple permitirá a los usuarios interactuar con la IA de una manera más natural y conversacional, aseguró Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

Esto se suma a las capacidades de IA ya presentes en Siri, el asistente virtual de Apple, que se verá aún más potenciado gracias a la experiencia de ChatGPT, abundó.

Apple aseguró que la información recopilada a través de ChatGPT no se guardará. Además, los usuarios tendrán la opción de otorgar permiso explícito a Siri antes de que acceda al servicio OpenAI.

Durante el evento de presentación de novedades, la empresa de Cook presentó Apple Intelligence, un nuevo sistema integrado únicamente en el software más reciente de la compañía, que promete revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivo.

Con información de Luis Romero