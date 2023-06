¿Listo para la nueva actualización de tu Iphone? Van fecha y modelos compatibles

Los desarrolladores de Apple presentaron su más reciente actualización, acompañado por los lentes de realidad virtual, el nuevo chip para la Macboor Air, acompañados por las nuevas funciones que tendrán los Iphone cuando se pueda descargar el nuevo iOS 17, pero no todo el alegría ya que no todos los teléfonos podrán descargarlo.

Recuerda que en la actualidad cada que Apple lanza una actualización, algunos de sus dispositivos más “viejos” ya no son compatibles con las nuevas funciones que estarán disponibles muy pronto para los usuarios iOS, en seguida te vamos a dar mencionar cuales son los dispositivos que quedarán fuera de la actualización y que funciones nuevas trae.

Cuáles son los dispositivos de Apple que no podrán contar con el iOS 17

De acuerdo a los datos de Apple su nueva actualización saldrá en el mes de septiembre, pero no te preocupes, la empresa lanzará algunas versiones Beta para que vayas conociéndola y te puedas familiarizar con ella antes de que salga la versión completa, esto sirve también para corregir algunos errores o mejorar opciones en el diseño.

Primero te vamos a dar la lista de los teléfonos que podrás descargar y utilizar todas las actualizaciones que vendrá con el iSO 17, ojo, en caso de que no tengas alguno de estos dispositivos, no es necesario que inviertas en otro ya que lo único que no podrás utilizar son las nuevas funciones del iOS; va la lista.

Iphone SE de segunda y tercera generación

Iphone XR, XS y XS Max

Iphone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

Iphone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

Iphone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

Iphone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

Por lo que podemos analizar los teléfonos que van a quedar fuera de la nueva actualización de iOS son lo que van desde el Iphone 8, Iphone SE original y el resto de las generaciones anteriores, recuerdas que si todavía no quieres cambiar de equipo, sólo checa que tu teléfono siga funcionando correctamente, ya que seguirá con el mismo sistema operativo que tenía.

Pasos para descargar la actualización del iOS 17

En el caso que te salga algún anuncio o mensaje para informarte que ya puedes descargar la nueva actualización del iOS 17, te vamos a compartir los pasos, recuerda que se trata de una versión de prueba, la denominada versión Beta, aquí te dejamos los pasos a seguir

Ve a tu ícono de configuración

Busca la opción general

Y le das clic a Actualización de Software

Dale instalar ahora

Comenzará a descargarse la actualización

Al completarse la descarga tu teléfono se reiniciará solo y podrás utilizar las nuevas funciones del iOS 17

Si cuentas con otros dispositivos de Apple que utilicen iOS es la misma serie de pasos que debes seguir para poder contar con la actualización, te recordamos que será en septiembre cuando se lance la nueva actualización y se rumora que también podría ser la fecha para conocer la nueva versión del Iphone, la número 15.