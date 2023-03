Reportan fallas en servicio de Telmex y Telcel a nivel nacional

Usuarios en redes sociales de diferentes partes del país reportaron fallas en los servicios de Internet de Telmex y Telcel.

La tarde de este martes, los clientes de Telmex y Telcel han experimentado cortes intermitentes en la señal de sus servicios de telefonía e internet.

Sí, tanto Telmex como Telcel traen falla Nacional ahorita, tema de DNS, no de velocidad. Es decir podran entrar a algunas paginas o apps y otras no. — Adrian Lamothe (@adrianlamothe) March 14, 2023 A qué hora arreglan el internet Telmex y Telcel????? — Iris Vázquez (@irasemavl) March 14, 2023 Alguien más teniendo problemas con Telcel/Telmex? Ambas conexiones me están fallando. — S (@SergioRmzM) March 15, 2023 No reinicien sus módems ni avienten sus celulares, Telcel y Telmex se cayeron. pic.twitter.com/Dk7KJux4HG — No Somos Ñoños (@NoSomosNonos) March 14, 2023

Estos cortes han tenido una duración desde unos pocos minutos hasta varias horas y han afectado a usuarios en diferentes regiones del país.

Según un comunicado emitido por la empresa Telmex, estos cortes se deben a problemas técnicos en algunas de sus redes y están trabajando para solucionarlos lo antes posible.

En el caso de la red de telefonía Móvil, de momento no se han mostrado inconformidades por parte de los usuarios, aunque también se tienen cortes en diversas partes del país.

Publicado originalmente en El Sol de Parral