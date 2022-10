Twitter se estabiliza en bolsa tras jornada de vértigo por el anuncio de Musk

La plataforma social Twitter volvió este miércoles a poner los pies en la tierra, con sus acciones estables en la Bolsa de Nueva York a media jornada, después del vértigo que vivió ayer cuando se supo que Elon Musk había decidido retomar su compromiso de hacerse con la compañía por 44 mil millones de dólares como había acordado en un principio.

Ayer, los títulos de Twitter se dispararon al cierre de Wall Street un 22.28 %, situándose en 50.02 dólares la acción, todavía cuatro dólares por debajo del precio que Musk acordó pagar en abril pasado a la red social: 54.20 dólares.

La noticia había sido adelantada por Bloomberg y desató la locura de los inversores, que comenzaron a comprar acciones con la esperanza de que al cerrase el acuerdo, Musk les pague el precio prometido.

La Comisión del Mercado de Valores de EU (SEC) confirmaba poco después las informaciones con la publicación de una carta de Musk, que también fue remitida a Twitter.

"La intención de proceder al cierre de la transacción contemplada en el acuerdo de fusión del 25 de abril de 2022, en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el mismo", señaló el multimillonario.

No obstante, en la misma misiva, el director ejecutivo de Tesla también condiciona el cierre del acuerdo al carpetazo del proceso judicial abierto por Twitter, así como a la suspensión de todos los procedimientos en curso relacionados con esta cuestión.

Demanda de Twitter a Musk

Twitter demandó a Musk después de que el verano pasado este último decidiera dar marcha atrás a la compra de la compañía alegando que había constatado un incumplimiento sustancial de varias disposiciones del acuerdo, entre ellas el número de cuentas falsas contabilizadas por la compañía.

El comienzo del proceso estaba previsto para el próximo 17 de agosto en un tribunal de Delaware y aunque ya ayer Twitter indicó en un escueto comunicado que "la intención de la compañía es cerrar la transacción por 54.20 dólares la acción", todavía se desconocen los detalles concretos de cómo se cerrará este culebrón que ha hecho correr ríos de tinta y provocado subidas y bajadas tanto en las acciones de la red social, como de Tesla.

Fiel a su estilo veleidoso y a su prolífica participación en las redes sociales, Musk escribió horas después un mensaje en el que describía a Twitter como un "acelerador" para otro proyecto.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

"Comprar Twitter es un acelerador para la creación de X, la 'app' para todo", escribió Musk en un tuit en el que confirmaba su intención de comprar y añadía misterio a sus planes de futuro al mando de la compañía.

Aunque no ofreció más detalles, Musk podría estar refiriéndose a un nuevo producto sobre el que se pronunció anteriormente en conversaciones internas con inversores de Twitter, según una presentación obtenida en mayo por The New York Times.

En esa presentación, el empresario mencionaba un producto llamado X -del que no se filtraron detalles- que estimaba que podría implementarse en 2023, comenzando con unos 9 millones de suscriptores el primer año y alcanzando 104 millones en 2028, de acuerdo con sus proyecciones.