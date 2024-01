Alemán interpone denuncia contra su expareja por presunta extorsión

El rapero Alemán se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para denunciar por extorsión a su expareja, la cantante e influencer Akasha, quien a principios de diciembre dio a conocer imágenes y audios que mostraban un presunto abuso físico por parte del cantante.

OMG! Alemán se disculpa con sus fans tras caso de violencia contra su exnovia

Por medio de un comunicado de prensa, se informó que la joven habría exigido una suma de dinero, así como la producción de dos discos, como condición para no presentar una denuncia ante las autoridades competentes en contra del artista por violencia.

“Ante situaciones de violencia psicológica, y emocional es esencial recordar que la respuesta debe enmarcarse dentro de los límites legales. Actuar conforme al marco jurídico no sólo preserva la integridad de quienes han sufrido estos actos, sino que también contribuye al esclarecimiento de la situación, promoviendo así la justicia y la erradicación de cualquier forma de violencia en nuestra sociedad”, declaró Alemán en dicho documento.

Alemán acusa legalmente a su expareja de extorsión. | Foto: Cortesía

Cabe recordar que el pasado martes 2 de enero el intérprete ofreció una disculpa pública a todos sus fans y a su expareja, y detalló que las agresiones que se dieron en la relación de casi cinco años que sostuvo con Akasha vinieron de ambas partes.

“Estas exigencias no tienen lugar ni cabida, claramente se trata de una extorsión que no podemos permitir. Si la cantante tuviese razones y pruebas para interponer una denuncia en contra de Alemán, estaba en todo su derecho de hacer lo conducente, pero como no es el caso intenta amenazar aprovechando la polémica que causó. Pero nosotros si haremos lo conducente en el marco de la legalidad”, señala el comunicado.

Alemán contrademandó a su expareja. | Foto: Cortesía

Agrega que la disputa entre la pareja trascendió a las redes sociales, donde se dieron a conocer detalles de una discusión en la que Alemán alega haber sido agredido físicamente por parte de Akasha y se limitó a defenderse de las agresiones sufridas durante el altercado.

“A pesar de las disculpas públicas ofrecidas por Alemán, la situación legal continúa en desarrollo, con la denuncia formal presentada ante las autoridades competentes”, finaliza el texto.