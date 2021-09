Así luce la nueva casa que Luisito Comunica compró en Venezuela

El famoso youtuber Luisito Comunica sumó otro logro más a su numerosa lista, pues el día de ayer dio a conocer que se compró una casa en Venezuela, país que recientemente visitó, causando gran sorpresa.

De acuerdo con información brindada por el mismo empresario, la casa le costó un total de 20 mil dólares o 397 mil 512 pesos mexicanos, sin embargo, mencionó que es posible hallar casas de 7 mil dólares o 139 mil pesos si se hace una buena búsqueda.

Leer más: Con robots y baños inteligentes; así será el nuevo restaurante de Luisito Comunica

Gossip [VIDEO] Captan a Kendall Jenner cenando con el 'Canelo' Álvarez; de esto hablaron

Luisito compartió su gran noticia por medio de un video en su canal de YouTube.

“Soy alguien que constantemente está buscando casas, departamento, me gusta estar informado en el tema y encontrar algo así por 20,000 dólares es muy raro, no pasa, no sucede. Me parece una buena oportunidad para invertir”, dijo.





Es un departamento tipo loft

El bonito departamento se encuentra ubicado en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui, capital del municipio turístico licenciado Diego Bautista Urbaneja.

El depa tipo loft está completamente amueblado, tiene desde sillas, comedor, refrigerador, sartenes, aire acondicionado, etc.

Luisillo ‘el pillo’ sospecha que los dueños de la propiedad que adquirió salieron huyendo del país, pues la casa está lista para ser habitada, incluso dejaron peluches.

Una de las cosas más llamativas es que se encuentra a tan solo unos metros del mar, y cuenta con un balcón que tiene una vista impresionante.

“El papeleo, los trámites y demás, para hacer una inversión en Venezuela, no son del todo sencillo”, confesó Luisito; sin embargo, dijo que ya había pensado en todo.

“Pero cuando uno tiene una pareja venezolana, muchas cosas se facilitan. No fue una situación difícil, pero normalmente si un extranjero quiere invertir, si es un trámite larguito. no quiero que se vayan con la idea de que cualquiera puede llegar e invertir. Tener un aliado en el país, es la opción”, expresó, haciendo referencia a su actual pareja, la venezolana Arianny Tenorio.

Luisito afirmó que el siguiente paso es poner en renta dicho departamento, para obtener ingresos, los cuales podrían llegar hasta los 6 mil pesos mexicanos mensuales aproximadamente.

AuronPlay reaccionó a la noticia; esto dijo





El youtuber AuronPlay siempre ha tomado con gracia los logros de Luisito, sin embargo, es conocido por su sarcasmo.

En esta ocasión reaccionó a su más reciente adquisición con un “vete a la mierda”.

La situación generó diversos memes, pues varios usuarios afirmaron que en unos años Comunica será más poderoso y millonario de lo que es hoy en día.