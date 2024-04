¡De los mejores días de su vida! Salma Hayek revela fotos de su vestido de bodas

La veracruzana Salma Hayek es una de las mujeres más famosas y reconocidas del cine, no solo por su belleza sino por sus atuendos y el estilo que ha impuesto desde el inicio de su carrera. Hace unos días fue tendencia el nombre de la originaria de Coatzacoalcos por haber estado junto a la diseñadora y cantante británica Victoria Beckham, nada más, ni nada menos que en su fiesta de cumpleaños.

La actriz mostró fotografías de aquella noche que reunió a diversas personalidades del cine, el deporte y la música en el cumpleaños número 50 de “Posh Spice”, en las cuales se dejó ver la gran amistad que tiene con la británica.





Esta vez la veracruzana reveló algunas fotos de uno de los mejores días de su vida, como ella mismo mencionó en su publicación de Instagram. En 3 imágenes y con un pequeño texto, Salma Hayek hizo notar el amor que hay entre su esposo y ella.

¿Cómo fue el vestido de bodas de Salma Hayek?

Fue el Día del amor y la amistad, 14 de febrero, de 2009 cuando Salma y François se dieron el sí para siempre en una boda en París. Aunque esta fue solo por el civil, ya que dos meses más tarde, en Venecia y con su hija de casi año y medio de edad, organizaron la boda religiosa, donde lució un vestido lleno de glamour y con un ramo que sobresalió por sí solo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

El icónico vestido de la veracruzana fue un diseño de la prestigiosa marca Balenciaga, el cual confeccionó el diseñador Nicholas Ghesquiere. El ramo que portó Hayek fue de lo que más se comentó en aquel entonces, ¿por qué? Eran orquídeas con cristales, algo que sin duda no pasó desapercibido.

Por las imágenes compartidas en redes sociales y otras más que se han dado a conocer desde aquel día, podemos ver el inolvidable diseño de su vestido. La actriz que dio vida a Frida Kahlo en “Frida” usó un vestido con corte clásico, tenía una parte superior con escote “V”, bordados en la parte superior y al final aplicaciones de pedrería en toda la pieza.

La parte inferior se ajustaba a su cintura para dejarse caer en una falda que se conoce como corte de princesa, y aunque no se observa que haya tenido demasiado volumen, comentarios de expertos de la moda señalan que seguramente usó una enagua para darle el “efecto globo” a su look.

Para terminar con su estilo en el altar, usó un chongo clásico no muy alto y un velo tradicional. En las imágenes que compartió se puede ver que no usó demasiada joyería, únicamente pendientes largos. El ramo era de orquídeas blancas con cristales y su maquillaje se ajustó a todo el look clásico.

El icónico vestido de la veracruzana fue un diseño de la prestigiosa marca Balenciaga, el cual confeccionó el diseñador Nicholas Ghesquiere | Foto: Cortesía / Facebook @Salma Hayek Pinault

¿Qué dijo Salma Hayek sobre las fotos del día de su boda?

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 28 millones de seguidores, la oriunda de Coatzacoalcos compartió tres fotografías del que dijo fue uno de los mejores días de su vida. Sin dar más detalles y solo como un recuerdo maravilloso escribió:

“No hay palabras para explicar la bendición de encontrar a tu alma gemela. Para todos los que la encontraron, nunca lo tomen por sentado. Para todos los que no lo han hecho, nunca se rindan, #tbt a uno de los mejores días de mi vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

En la primera foto podemos ver una postal de Hayek luciendo su rostro, maquillada y posiblemente sorprendida o emotiva por el momento. En la segunda, mostró los dos vestidos que usó para su boda, en blanco y negro, ambas piezas se pueden ver colgando de un par de ganchos.

Para rematar el flashback a ese momento especial en su vida, Salma compartió el momento en que dijo “sí” al empresario multimillonario François-Henri Pinault. Podemos ver cómo le coloca el anillo, ambos viéndose frente a frente y sonriendo.

Para rematar el flashback a ese momento especial en su vida, Salma compartió el momento en que dijo “sí” al empresario multimillonario François-Henri Pinault | Foto: Cortesía / Facebook @Salma Hayek Pinault

En el post de Instagram, el cual tiene más de 400 mil me gusta y más de 2 mil comentarios, la actriz dejó sin aliento a sus seguidores, y destacan comentarios de Viola Davis, Michelle Salas, Lindsay Lohan, Melania Dallas Costa, Jessica Alba y muchos famosos más.

¿Qué opinas de este recuerdo de aquel día tan especial para la famosa veracruzana?