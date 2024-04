¿De La Academia a la política? Toñita anuncia candidatura para diputación federal

Existe un dicho muy acertado sobre no emitir opiniones sobre temas que desconocemos, mientras que otros lo interpretan como hacer explotar nuestros talentos precisamente con aquello para lo que somos buenos: “Zapatero, a tus zapatos”, frase que la cantante Antonia Salazar Zamora al parecer no reflexionó al anunciarse como candidata a una diputación federal.

La veracruzana, originaria del municipio de Tantoyuca, se ha dedicado por más de 20 años a la música luego de participar en la primera generación del reality La Academia, transmitido en el año 2002, desde entonces es conocida en la industria musical como Toñita.

Junto a Yahir, Miriam, Víctor García y otros participantes, Toñita de 43 años alcanzó fama internacional gracias a dicho programa de televisión, pero también por las diversas polémicas que la han perseguido; el pasado 17 de abril dio a conocer que incursionará en la política de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Soy candidata a Diputada Federal por el Distrito número 11 de Ecatepec, síííí, soy nueva en la política, pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos”, dice un video posteado en su cuenta de Instagram @tonitamusic1 hecho que desató una ola de comentarios por parte de usuarios en redes sociales.

Ella no es la primera artista en dar a conocer que buscará un lugar en la Cámara de Diputados u otro puesto de elección popular en las elecciones del próximo 2 de junio de 2024, se han sumado el comediante Adrián Uribe, el exboxeador Jorge “el Travieso” Arce y hasta la creadora de contenido Paola Suárez de “las perdidas”.

El Distrito 11 de Ecatepec se localiza en el Estado de México, a más de 357.1 kilómetros de su natal Tantoyuca, es decir a unas 5 horas del estado de Veracruz, asimismo en el video de apenas 1:40 minutos anuncia que tendrá una suplente de nombre Paola Vanessa Torres y anunció que buscarán atención a la salud mental de infancias desde preescolar hasta preparatoria con un psicólogo, así como también educación financiera.

¿Qué opinas del anuncio de la cantante veracruzana sobre incursionar en la política?

Recuerdan la polémica entre Toñita y Víctor García durante La Academia, primera generación

Como anteriormente mencionamos, la intérprete de “De mí no te vas a burlar” pasó momentos tormentosos durante el inicio de su carrera artística, principalmente dentro del reality show La Academia en donde decenas de maestros ponen a prueba los talentos y domingo a domingo compiten por mantenerse en el gusto del público.

Fue a través de las cámaras de dicho programa que se generó una de las peleas más recordadas de la televisión, pues la veracruzana y el cantante Víctor García, originario de Ciudad Madero, Tamaulipas se enfrentaron por supuestos malos tratos de los académicos hacia ella.

En TikTok circula un video donde Toñita le grita al cantante que está harta y que le lastima que la insulten dentro de la casa, mientras que Víctor intentaba convencerla de que tenía que aguantar la presión y que debía tranquilizarse.

“Por qué te pones al p3$% conmigo no vas a poder, con Yahir no vas a poder ¿nada más te ofende lo que te diga yo? Es personal” Al final ella únicamente argumentó que en ese momento no se sentía bien pero aún así continuaron molestandola.

Desde entonces la trayectoria de Toñita se ha visto afectada por diversos comentarios, críticas y polémicas en las que ha sido involucrada.