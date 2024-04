¿Harry Styles a dueto con Juan Gabriel? Así sonaría "He venido a pedirte perdón" según la IA

Considerado como uno de los cantantes y actores mexicanos más reconocidos de todos los tiempos, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel es uno de los artistas que más ha marcado a la cultura de nuestro país con un legado que sigue presente tras su fallecimiento en el ya lejano 28 de agosto de 2016.

Con varios reconocimientos a lo largo de su carrera con Premios Grammy Latino, Billboard y grandes éxitos que han pasado de generación en generación como “Siempre en Mi Mente”, “Hasta Que te Conocí”, “Querida”, “Abrázame Muy Fuerte”, entre muchos otros, el artista sigue más que vigente ahora con “ayuda” de la Inteligencia Artificial (IA).

Esta herramienta, que en los últimos años ha revolucionado distintas áreas y tareas de varias profesiones alrededor de todo el mundo, hizo lo que para muchos pudiera ser impensable, crear un dueto entre el artista mexicano y otro cantante conocido internacionalmente, Harry Styles, exintegrante de la popular banda de One Direction.

¿Te imaginas cómo sonaría la canción de "He venido a pedirte perdón" en la voz del propio Juan Gabriel y Harry Styles? De manera sorprendente, el video ya se ha convertido rápidamente en tendencia en la plataforma de TikTok y YouTube, dejando varias reacciones entre usuarios.

Canción de Juan Gabriel "He venido a pedirte perdón" con Harry Styles

“Estaría top que la sacara”, “la verdad sí se escucha cool” y “se escucha tan carajamente bien”, son las primeras reacciones que varios usuarios han compartido en redes sociales.

Actualmente, la canción de 5:19 minutos de duración se encuentra en la cuenta de YouTube ‘Vintage Sounds México’, canal que ha compartido varias canciones generadas con IA en voz de otros talentosos artistas como José José, Enrique Guzmán, Leo Dan, Pedro Infante, Javier Solís, entre otros.

De todas las canciones, esta es una de las que más reproducciones ha reunido con un total de más de 26 mil desde su publicación el 11 de abril del presente año.

El video inicia con una llamada entre Juan Gabriel y Harry Styles dando paso a la primera voz del mexicano, acompañado de la letra en inglés interpretada por el joven nacido en Reino Unido.

El gran parecido de la voz y la forma en la que dos artistas se complementan de forma perfecta son de los aspectos que más ha encantado a miles de usuarios de redes sociales, pues prácticamente suena como si se tratara de una colaboración real.

Aunque el material es hecho con IA, el propio canal indica que la voz de Harry Styles es realizada por el artista Emilio Román.

¿Qué otras canciones con IA han sido creadas?

Prácticamente, “no existe límite” para crear canciones con IA, pues en diversas plataformas se pueden encontrar un sinfín de material con covers y colaboraciones “extrañas” entre varios artistas de distintas partes del mundo.

“Ya lo sé que ya tú te vas” de Juan Gabriel a dueto con Christian Nodal, “Un millón de primaveras” de Vicente Fernández con Joan Sebastian, “Cien kilos de barro” de Enrique Guzmán con José José, “Una mañana”, de Café Tacvba con José José, Michael Jackson interpretando La Isla Bonita, Kurt Cobain interpretando “I Am The Highway” del grupo Audioslave o Justin Bieber cantando Flowers, originalmente interpretada por Miley Cyrus, son algunas de las tantas creaciones que se pueden encontrar en Internet.

¿Cómo comenzó el auge por las canciones generadas por Inteligencia Artificial?

Sin duda, la canción “Heart On My Sleeve” de Drake & The Weeknd fue la que explotó las redes sociales al juntar dos de los artistas urbanos más reconocidos actualmente, además de que plantea a la perfección la voz de ambos. Pequeños clips de usuarios inundaron plataformas como Facebook, TikTok, YouTube y Twitter con elogios y ansias por fanáticos que esperaban el lanzamiento oficial, sin embargo, para sorpresa de muchos este éxito sólo se quedó en redes, ya que fue generado por un usuario con ayuda de la IA.

Ghostwriter977 fue quien creó esta pieza que engañó a más de uno y llamando la atención de la empresa Universal Music Group, la cual se pronunció en contra de dicha canción solicitando que fuera bloqueada y retirada de las plataformas.