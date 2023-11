Alberto Pedraza convertirá el Auditorio Nacional en una pista de baile sonidera

"Queremos que nuestro público venga a disfrutar nuestra música, a cantar y a bailar porque ese día vamos a hacer una pista de barrio en el Auditorio Nacional. Es un gusto estar en un recinto muy importante. Estar aquí es lo máximo", aseguró Alberto Pedraza en conferencia de prensa, donde presentó los detalles del que será su debut en el Coloso de Reforma, el próximo 3 de marzo de 2024.

Acompañado de sus hijos Alberto Pedraza Jr. y Grissy Pedraza, acordeonistas que forman parte de la agrupación llamada oficialmente Alberto Pedraza con su ritmo y sabor, el aclamado Rey de la cumbia sonidera aseguró que llegar por primera vez dicho recinto en más de 20 años de carrera representará cumplir el sueño más grande de su vida.

El creador de La guaracha sabrosona adelantó que tendrá como invitados a Mariana Seoane y Raymix, mientras que otros más se irán anunciando conforme el día de la presentación se acerque, además de los que se incorporen de manera sorpresiva durante el concierto. "Van a estar desfilando uno tras otro", comentó.

El año pasado, Alberto Pedraza con su ritmo y sabor ofreció un show en el Teatro Metropólitan, en el que estuvieron presentes artistas como Dr. Shenka, Neto Peña y María Barracuda, por lo que son algunos de los nombres que podrían sumarse y repetir colaboración.

De igual forma, los Pedraza precisaron que además de su repertorio, que incluye temas como Cumbia sampuesana y Rumba frenesí, estarán complaciendo con homenajes a la cumbia colombiana y mexicana, de las cuales tomaron inspiración para crear un estilo único.

Asimismo, el artista aprovechó la ocasión para explicar el por qué de su sobrenombre, El Rey de la Cumbia Sonidera. "Me lo otorgaron sonideros como Ramón Rojo (Sonido La Changa), Fascinación, La Conga, varios me lo pusieron porque fui el primer grupo en la Ciudad de México, antes del 2001 no había ninguno con ese estilo", explicó.

Por su parte, Alberto Pedraza Jr. reconoció su satisfacción por el hecho de que el movimiento sonidero haya sido reconocido por el gobierno de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Inmaterial.

"En este año han pasado muchas cosas en el movimiento sonidero. Traemos esa bandera desde nuestro pueblo San Juan de Aragón, tenemos ganas de representar todo lo positivo del barrio, las fiestas, salir a bailar, agarrar a tu pareja y transmitirlo desde el Auditorio, para más gente", explicó.