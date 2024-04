Otra vez Blink-182: cancelan concierto en el Palacio de los Deportes

La agrupación Blink-182 canceló su segunda presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, esto luego de que su bajista, Mark Hoppus, presentara un cuadro de bronquitis que se agravó durante la noche del miércoles.

Cabe destacar que la banda se presentó el fin de semana en el festival Tecate Pa'l Norte, así como la noche de este martes en la capital. En este último show, donde reunieron a más de 18 mil personas, el músico incluso bromeó con su enfermedad.

“Lo siento estoy muy enfermo, el doctor dice que ni siquiera debería estar aquí esta noche, pero no me lo perdería por nada del maldito mundo”, expresó anoche. “Siento que me estoy muriendo, pero es lindo morir aquí con ustedes”.

Pese a que su voz se escuchaba congestionada, finalizó la hora y media de show sin ningún contratiempo, y hasta aprovecharon para invitar al público a cantar sus fragmentos de la canción “Up all night”.

¿Cómo será el reembolso del concierto cancelado de Blink-182 en CDMX?

La empresa Ocesa informó en sus redes sociales que para quienes adquirieron su boleto en línea, el reembolso se reflejará automáticamente en sus tarjetas. Para quienes compraron en taquilla, podrán acudir a partir del lunes 8 de abril a recuperar su dinero.

Ésta es la segunda vez que la banda cancela sus shows en México, pues el año pasado no lograron presentarse debido a una lesión que sufrió el baterista Travis Baker, por lo que su visita se pospuso un año.

— Ocesa Total (@ocesa_total) April 3, 2024

No hay información de las presentaciones restantes de Blink-182 en CDMX

Hasta el momento no se ha dado información sobre los dos conciertos restantes, programados para los días 5 y 6 de abril en el ya mencionado recinto.