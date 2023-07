Greeicy libera a su alter ego: Yeliana protagonizará su nuevo proyecto

Antes de ser madre, Greeicy no comprendía al cien por ciento los sentimientos que las mujeres tienen en torno a sus hijos. Pero cuando recibió la noticia de que estaba esperando a su bebé, Kai, creó a Yeliana, una madre soltera que encarna el valor, la compasión y el amor que demuestran quienes luchan por ser buenas madres mientras persiguen sus sueños.

Yeliana la acercó al tema de la maternidad a través de los testimonios de un grupo de madres que conversaron con ella y también le permite expresar libremente su sensualidad.

"Fue súper lindo porque cuando me puse estos zapatos de la maternidad empecé a escuchar un montón de historias que antes no me llegaban, porque mi realidad era otra. Pero empecé a escuchar a muchas madres trabajadoras, buscando en mí respuestas. Y dije ‘quiero dedicarle este álbum a ellas’", contó en entrevista con El Sol de México.

La cantante explicó que cuando comenzó la preproducción de lo que será su nuevo disco todavía no estaba embarazada, y al recibir la noticia su equipo de trabajo le sugirió esperar a dar a luz para lanzarlo con el concepto original. Sin embargo, ella prefirió aprovechar su maternidad y crear a un personaje que también estaba esperando un bebé.

Su objetivo era retarse como mujer, pero a la vez hacer un homenaje a las madres que, al igual que el alter ego que creó para este proyecto, se enfrentan solas al reto de tener un hijo. "Ya quiero que salga el álbum, porque hay muchas referencias de este acercamiento que tuve con esa comunidad de mujeres", dice quien ha lanzado previamente cuatro capítulos del audiovisual que acompaña cada sencillo del álbum: Que me quiera, Lokita, I Try For You y Química.

"No solamente he sido yo inspiración para ellas, sino ellas para mí. Ver a las mujeres trabajadoras a cargo de sus hijos, me ha hecho más consciente de lo privilegiada que soy, porque vivo una maternidad en un entorno hermoso, con una familia espectacular, una relación estable y una base muy fuerte. Pero eso no le quita lo retador que es ser madre, no le quita el peso natural de criar un hijo".

Celebridades Muere Coco Lee, quien dio voz a Mulán, tras un coma por intento de suicidio

Kai, la máxima inspiración

Respecto a los retos y sacrificios que conlleva la maternidad, la cantante confesó que fue a partir del nacimiento de Kai cuando fortaleció el concepto del disco, pues cayó en cuenta del trasfondo de las charlas que había tenido.

"Tuve un embarazo hermoso, durante el cual hice todo lo que quise. Grabé los videoclips, hice los shows, hasta el último día fui a entrenar. Escuchaba todas estas conversaciones, y me decían 'espero que puedas seguir cumpliendo tu sueño, que no te frustres'. Me decían un montón de cosas que no entendía".

Hoy en día se siente con mayor sensibilidad, no sólo ante la música, sino ante la vida en general. Greeyci se dice más consciente de la importancia de valorar las cosas y a las personas, y se encuentra dichosa por experimentar tanto amor hacia su bebé.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Siempre he sido agradecida, he vivido en un entorno muy hermoso, en una familia muy especial, muy mía. Una relación con mi pareja (el también cantante Mike Bahía) bien estable, pero ahora hay una conciencia diferente con todo".

La intérprete adelantó que el álbum completo estará disponible en las próximas semanas, y mientras esperan, invita a los fans a disfrutar del más reciente sencillo, el cual lleva por título ZHA y es una colaboración con Dany Ocean, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.