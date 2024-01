Javier Bátiz rescata su formación en la música ranchera y norteña en su nuevo disco

La leyenda del rock y de la guitarra, Javier Bátiz, lanzará un disco de estudio más en su trayectoria. “Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana” es el nombre del álbum con el que el artista tijuanense se muestra como cantante de norteñas y rancheras, celebrando sus 80 años de vida.

“Empecé desde muy niño cantando canciones como las que grabé. Quería ser Jorge Negrete, Pedro Infante. Toda mi vida he tocado y trabajado con mariachi, pero quería grabarlas para que esté redondo mi trabajo”, explicó Javier Bátiz en un encuentro con la prensa.

“Es una compilación preciosa, mi carrera no tiene sentido si no es un paquete, porque si bien he enseñado a más de 1500 músicos, no le he enseñado a la gente lo que yo hago, y esto es parte de lo que hago y de lo que he gozado”, añadió.

El álbum, donde la figura de Bátiz como guitarrista no es un atractivo único, plasmará algunos de sus temas favoritos. Canciones de José Alfredo Jiménez, Agustín Lara y otros artistas serán parte del disco, cuyos 14 temas estarán divididos en dos partes, una con siete temas norteños y otra con siete rancheros. Después del lanzamiento de cada uno, existirá una versión con los 14 cortes.

“Está a todo dar, porque voy a poder cantar una canción de mariachi y luego una de blues. No me ha costado nada. Vienen muchas canciones de amor, por ejemplo “Mi cariñito” de Pedro Infante, que a mí me la cantaban de niño mi amá y mi hermana Cristina”, recuerda con alegría.

FOTO: Laura Lovera / El Sol de México

Con la producción Julián Villarreal y José Luis Cornejo, la lista de canciones de “Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana” se compone con “Se me hizo fácil” de Agustín Lara hecho a dueto con Andrés Calamaro y “Como lumbre prendida” con Rosalía León. Además estará “Abrazado de un poste” el primer sencillo, “En el último trago”, “¿Qué te ha dado esa mujer?”, “Besando la cruz”, “Una página más”, “Fallaste corazón”, entre otras.

En las letras de estas piezas, Javier Bátiz encuentra un parecido con el blues, uno de géneros que lo ha identificado en su carrera. “Es blues en español, es una mezcla de sentimientos”, dijo sobre la selección de temas que integran el disco.

CONTINÚA COMPARTIENDO SU LEGADO

Javier Bátiz está orgulloso de ser mentor en la interpretación de la guitarra de múltiples íconos del rock, siendo Carlos Santana y Fito de la Parra dos de los más reconocidos. Actualmente, Bátiz continúa enseñando su técnica a niños.

“Lo que me tiene arriba de todo y con lo que puse a Tijuana en el mapa musical mundial fue con mi guitarra. Mi manera de tocar es única, nadie toca como yo más que mis alumnos. Es una bendición de Dios, me dio un talento y un sistema para poder compartirlo. Yo garantizo que a alguien que tenga talento, en dos horas le enseño a tocar guitarra”, aseguró.

“Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana” será estrenado de manera íntegra a finales de mayo, sin embargo, desde ahora han empezado a lanzarse los sencillos individualmente.