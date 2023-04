Mucho antes que Shakira, Lupita D'Alessio es pionera en las canciones de despecho

Si el despecho fuera un género musical, Lupita D’Alessio y Lolita de la Colina serían pioneras como intérprete y compositora.

Antes que Shakira le dedicara a su ex esposo Gerard Piqué los temas Te felicito, Monotonía y Music Session No. 53, esta última grabada con Bizarrap; o que Paquita la del Barrio dedicara Rata de dos patas a su segundo esposo, fue la cantante mexicana la que creó un estilo interpretativo con las canciones de la autora tamaulipeca.

Era la década de los ochenta cuando Lupita hacía gala de sus dotes histriónicas cada vez que se subía a un escenario y cantaba temas como Punto y coma, En esta casa mando yo y Ya no regreso contigo.

La mancuerna que lograron compositora e intérprete al describir las situaciones que siguen a una traición amorosa, en las que se habla a la expareja de frente, las llevaron al éxito y marcaron una época en la carrera de ambas.

Aunque las canciones no tenían una dedicatoria específica. Lolita de la Colina contó en el programa La historia detrás del mito de TV Azteca que Punto y coma la creó en una fiesta en la casa de Emilio Azcárraga Milmo, quien la presionó a interpretar canciones con temáticas más fuertes, fue entonces que se le ocurrió la frase: “Usted no puede ser mi amante ni de broma, usted no llega ni a pecado, punto y coma”.

Mientras que Ya no regreso contigo, la escribió inspirada en un amor pasajero, mientras vivía en Puerto Rico.

La colaboración D’Alessio-De la Colina inició con el pie derecho cuando Lupita ganó el tercer lugar del Festival OTI de 1978 con la canción Como tú, que se mantiene como una de las más emblemáticas de su carrera.

Esas canciones que tuvieron que superar la censura definieron el carácter profesional de D’Alessio, quien después grabó Mentiras y A ese hombre, ambas del compositor Alejandro Jaén y que, según ha confesado en varias entrevistas, llevaban una dedicatoria especial, a su expareja: el futbolista Carlos Reinoso.

Aunque ambos temas no tienen una letra que hable en específico de la relación que llevaron, en Mentiras canta: “Yo que he dejado todo por seguirte a ti/Y te he dado mucho más que a nadie di /Te he entregado de mi vida lo mejor /Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós”.

Mientras que en Ese hombre describe al sujeto de su rencor: “Es un gran necio /un estúpido engreído /egoísta y caprichoso, /un payaso vanidoso /inconsciente y presumido /falso, enano, rencoroso /que no tiene corazón”.

Otro de los temas que forma parte del repertorio de Lupita es Que ganas de no verte nunca más, que Alejandro Vezanni escribió para la argentina Valeria Lynch, pero que en voz de la mexicana resonó en todo el continente.

Dos argentinas que pegan duro contra ellos

Valeria Lynch en Río revuelto, un reclamo contra la infidelidad, canta con rabia: Y que no haya confusión /fui contra la corriente, pero ya no /río revuelto, corres turbio sin cesar /alimentando tu caudal.

En ese tema, la cantante reivindica su dignidad: Entiende /es hora de salvar /mi propio orgullo y nada más /y no existe solución /ayer seguí tu curso, pero ya no.

Querido mío, otra de sus canciones, es un reclamo a la pareja: Querido mío, no te equivoques a veces yo quiero escapar /querido mío, no te equivoques a veces callo por no gritar /querido mío, has conseguido con tu egoísmo que sea infeliz /querido mío, has construido todo ese mundo pensado en ti.

Si bien la mayoría del repertorio de la argentina es de baladas románticas, tiene esas canciones de despecho en su voz marcaron una época.

El mismo caso es el de Amanda Miguel, otra argentina de potente voz con una larga lista de canciones famosas en su interpretación, la mayoría escritas por su compañero de toda la vida, Diego Verdaguer, quien falleció el 27 de enero de 2022.

Pero sobre las baladas románticas se imponen dos temas emblemáticos de despecho: Él me mintió y Castillos.

Amanda y Diego son coautores junto con Graciela Beatriz Carballo Villanueva del éxito de principios de la década de los 80 en el que la intérprete emitía los gritos de dolor que le dieron fama.

Y es que el tema es una narración desgarradora del engaño: De todo el amor que juraba /jamás hubo nada /yo fui simplemente otra más que /lo amaba /mentiras /todo era mentira /los besos, las rosas /las falsas caricias /que me estremecían /mentiras /todo era mentira/ tan sólo un capricho /que el niño tenía.

Castillos juega con la trama de los cuentos de hadas para hablar, una vez más, del engaño. Con el dramatismo ya característico de su voz, Amanda Miguel canta en este tema de 1983: Mi rey era un monstro de piedra /con el corazón de piedra /pagó por mi amor con piedras /rompió mi ilusión con piedras /yo fui una vez esa ingenua fiel /que este cuento creyó realidad /y pague tan caro mi estupidez /que no quiero atreverme a soñar.