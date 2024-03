María Conchita Alonso estrena en México el show Sin…vergüenza

La sensualidad y el talento de María Conchita Alonso parecen no agotarse a pesar del paso del tiempo. Luego de 50 años de carrera y varios reconocimientos, la reconocida modelo, cantante, actriz, conductora y filántropa, sigue dando rienda suelta a su creatividad, por lo que lanza su nuevo sencillo “No lo sabía” y se encuentra en la preparación de su próximo espectáculo, “Sin… vergüenza”, el cual estrenará en México.

“Cuando empecé mi carrera incluso me criticaban porque hacía muchas cosas. ‘El que hace mucho nunca va a poder con nada’, me decían. Pero todo han sido oportunidades que se me han presentado. Yo siempre he sido muy hippie y bohemia, no me gusta el maquillaje ni tener que vestirme demasiado arregladita.

“¡A mí me gusta la libertad en todo sentido, en la forma de ser y hacer de mi vida. Eso, la libertad y el respeto son dos de las palabras más importantes para mi” comenta María Conchita Alonso, en entrevista con El Sol de México.

La gente quiere soñar

Con esa libertad por delante, María Conchita Alonso decidió componer esta nueva canción, sin pensar demasiado en el número de reproducciones ni de seguidores, para ofrecer un sentimiento auténtico y con un estilo romántico, que considera el público también la desea e, incluso, necesita.

“Creo que hay gente que quiere soñar, desear y amar escuchando música linda con letras bonitas. Yo hice esto con la intención de que me escuchen de nuevo y darles un poquito de alegría. Pero esta canción la escribí porque hay alguien que me gusta y me pareció como un shock, ya que no es el prototipo de esa persona que me gusta, y porque creo que me corresponde. No estoy enamorada, pero sí ilusionada. Creo que eso le pasa a mucha gente”, habla la intérprete de “Acaríciame”, sobre el origen de su producción musical.

A CONTAR SU VERDAD

Pensada como una especie de “bioserie”, pero presentada completamente en vivo, María Conchita adelanta que estrenará el 26 de abril próximo su nuevo espectáculo Sin… Vergüenza, en el centro de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México.

Será una noche íntima, en la que su público escuchará de viva voz el relato de la vida de María Conchita, desde su incursión en el modelaje en Venezuela hasta su participación en varias películas estadounidenses, así como un listado de sus más grandes éxitos musicales.

“Podemos decir que me voy a desnudar en el escenario, porque de uno se dicen muchas cosas, verdades, mentiras o exageraciones. Entonces, si eso lo hacen cuando uno está vivo, imagínate lo que puedan decir cuando uno muera. Así que yo prefiero, ir empezando a dejar las verdades de mi propia boca sobre mi vida.

Sentir todo y con verdad

Humilde frente a los reconocimientos que ha recibido por sus distintos trabajos, pero orgullosa de su propio camino, María Conchita menciona que entre las cosas que más le gustan hacer es pararse en los escenarios para poder compartir con su público, pero también porque es ahí donde se conjugan todos los conocimientos de sus distintas facetas, siendo la actuación muy importante.

“Cuando yo actúo lo hago sintiéndolo. Cuando las jovencitas me preguntan por un consejo, lo que yo les digo es que” cada palabra que salga de tu boca la sientas. Esa es la única forma en que tu público te va creer. Eso es lo que me sucede, creo en mis palabras y pienso en “Acaríciame / Con manos locas, enloquéceme” y siento esas manos haciéndolo” finaliza.