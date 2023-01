Oscar 2023: Guillermo del Toro aspira a ganar mejor película animada por Pinocho

Guillermo del Toro obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada por Pinocho, trabajo que le llevó 15 años realizar y por el que ya ganó premios como el Globo de Oro y el Critics Choice.

La película del cineasta mexicano producida por Netflix tiene como contendientes a Marcel the Shell With Shoes On (A24); “Puss in Boots: The Last Wish” (DreamWorks Animation); “The Sea Beast” (Netflix) y “Turning Red” (Pixar).

Pero Del Toro no será el único mexicano que camine por la alfombra roja el próximo 12 de marzo, cuando está programada la ceremonia desde Los Ángeles, California; la producción de su amigo Alfonso Cuarón Le pupille que dirigió Alice Rohrwacher fue nominado en la categoría de Mejor Cortometraje.

Además, la película Bardo. Crónica falsa de unas cuantas verdades, que dirigió Alejandro González Iñarritu logró una postulación en la categoría de Mejor Fotografía.

Su historia con oscar

Los premios de la Academia han reconocido el talento del tapatío a lo largo de su carrera, de hecho, fue en 2007 cuando recibió su primera nominación en la categoría de Mejor Guion y Mejor Película en Lengua Extranjera por su trabajo en “El Laberinto del Fauno” (2006), historia que aborda la vida de Ofelia, una niña que interactúa con un fauno hasta encontrarse con su propio destino.

Dicho proyecto, mismo que contó con las actuaciones de Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones, entre otros, logró tres premios Oscar en 2007, en las categorías de Mejor Diseño de Producción, Dirección de Arte y Maquillaje.

Aunque para Del Toro sólo quedó en nominación, su actitud no decayó y continuó trabajando en distintos proyectos.

Su primera vez

Fue hasta 2018 cuando logró por primera vez alzar dos, de las cuatro estatuillas por Mejor Película y Mejor Director por La Forma del Agua, estelarizada por Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Doug Jones, entre otros.

“Soy un inmigrante, como Alfonso y Alejandro, mis compadres. Como Gael y Salma y como muchos de ustedes y en los últimos 25 años he vivido en un país que es de todos nosotros: tiene partes de aquí, de Europa, de todos lados, porque yo considero que lo mejor que hace el arte, nuestra industria, es borrar las líneas que dividen la tierra y debemos continuar haciéndolo, más ahora cuando el mundo nos dice que las profundicemos”, dijo al recibir el galardón a Mejor Director.

Los premios restantes se otorgaron a Mejor Banda Sonora y Diseño de Producción.

La cinta, la cual ha recaudado hasta el momento 195 millones 333 mil 312 dólares, aborda la atracción que existe entre una joven que se dedica a la limpieza y un hombre anfibio, capturado en un laboratorio.

En 2022, el cineasta de 58 años recibió la nominación para Mejor Película por El Callejón de las Almas Perdidas.