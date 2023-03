Murió Chabelo, fiel aficionado del América: ¿cómo se convirtió en azulcrema?

El actor y conductor Xavier López, mejor conocido como Chabelo, quien marcó una época en la televisión mexicana con su programa ‘En familia…’, falleció la mañana de este sábado, informó su familia a través de las redes sociales del ‘amigo de todos los niños’.

No solamente fue uno de los conductores más emblemáticos de Televisa por lo longevo que fue su programa dominical, sino que también era reconocido por ser un fiel seguidor del América, incluso era habitual verlo en su emisión televisiva enfundado en la casaca azulcrema o con alguna gorra de sus amadas águilas.

Te puede interesar: Adiós cuate: muere el actor y conductor Xavier López "Chabelo"

La historia contaba que después de trabajar por tanto tiempo con Emilio Azcárraga, el actor decidió hacerse aficionado del América como un agradecimiento al dueño de la empresa, sin embargo, en una entrevista, fue el propio Chabelo quien desmintió esta situación.

Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) March 25, 2023

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años. Vendía cigarros en el hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de fútbol, era interesante oírlos”, dijo en charla con CNN.

Cuestionado acerca de su americanismo, Chabelo destacó que fueron sus amigos los que lo llevaron a ver al América y a partir de ese momento fue un flechazo a primera vista, tanto así que nunca dejó de alentar a los de Coapa.

🧒 Que pases un gran domingo en familia, como Chabelo cada domingo.

🔸#SOMOSAMÉRICA 🔹 pic.twitter.com/lGnsIflD7Q — Club América (@ClubAmerica) July 5, 2020

“Mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista”, compartió.

Su familia lo despidió en redes sociales

A través de la cuenta oficial de Twitter de Xavier López Chabelo, su familia anunció el fallecimiento del actor y conductor mexicano.

“Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo , padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales”, publicaron en redes sociales.

🕊️ Un día triste para todos los cuates. El amigo de todos los niños, @chabelooficial, falleció hoy a los 88 años de edad.

Su legado permanecerá en películas, series y el programa En Familia Con Chabelo. 🥺 pic.twitter.com/3q5acvmj6c — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 25, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda.”, agregaron.

Publicado originalmente en ESTO