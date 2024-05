Joven transgénero expone ataques de odio en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial

Érick Leonardo, hombre transgénero, se manifestó pacíficamente ante las oficinas de la Contraloría General del Estado para exigir un alto a los ataques de odio que, según él, sufre de parte de compañeros y directivos de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV).

En compañía de integrantes de la comunidad LGBTQ+, sostuvo que hoy acudió a la Contraloría General del Estado para darle seguimiento a un expediente que se inició por presuntas anomalías administrativas de las que, señala, fue acusado sin fundamentos.

¿De qué tipo de agresiones ha sido víctima Érick en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial?

Érick labora en la Subdirección de Fomento y Cultura Vial, de la DGTSV, en donde ha sufrido acoso laboral y hostigamiento sexual a causa de su personalidad, asegura.

"Hay cero tolerancia para las personas que solicitamos respeto personal; hay autoridades violentas y que fabrican falsas acusaciones e investigaciones", sostiene.

"Todo inició en la Subdirección de Cultura Vial, en donde se me acosó laboralmente y se me hostigó sexualmente. Además, iniciaron mi primer investigación administrativa usando una hoja blanca, con fotocopia de mi credencial de trabajo y anterior nombre; falsificaron mi firma y me acusaron de la pérdida de un alcoholímetro", agrega.

Por lo anterior, manifiesta que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues precisa que quienes realizaron esos señalamientos son los que acusó de discriminación.

Érick labora en la Subdirección de Fomento y Cultura Vial, de la DGTSV, en donde ha sufrido acoso laboral y hostigamiento sexual a causa de su personalidad, asegura

"Las autoridades investigadoras, como la Dirección de Asuntos Internos, los órganos internos de control de Seguridad Pública y de Tránsito tienen cero perspectiva de diversidad sexual a la hora de investigación. Sus investigaciones se basan en el momento que ponemos la queja y se inclinan a ver si decimos o no", manifiesta.

También manifiesta que ha presentado 21 pruebas relacionadas con su caso y que espera a que se le haga justicia, pues aparentemente ahora lo pretenden acusar del robo de una laptop.

Pide alto a la transfobia

Érick entró a trabajar hace 9 años como auxiliar administrativo en la DGTSV, sin embargo, a partir de que realizó su transición durante agosto del 2019, comenzó a ser objeto de diversos ataques.

A causa de lo sucedido, presentó una queja por discriminación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de que solicitó medidas de protección a la SSP.

Érick Leonardo, hombre transgénero, se manifestó pacíficamente ante las oficinas de la Contraloría General del Estado para exigir un alto a los ataques de odio

En octubre de 2021, fue comisionado al cuartel "Heriberto Jara Corona" (San José), con la intención de acabar con los ataques.

Sin embargo, los actos de acoso y discriminación no cesaron y en junio de 2023 volvió nuevamente a la DGTSV.

Érick reitera que elementos y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo acosan y discriminan por ser un hombre transgénero.

Durante la manifestación de esta mañana, Érick pide a la Contraloría General del Estado actuar con fundamento sobre su caso, además de que exige un alto a la homofobia y la transfobia.