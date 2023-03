Shawn Mendes convoca a miles de fans en Artz Pedregal

El cantante canadiense Shawn Mendes visitó la Ciudad de México, como parte de una gira comercial con una marca de ropa que lo llevará también a Londres, Berlín y Milán.

Mendes, intérprete de temas como Señorita, Wonder y Summer of love, llegó al país desde el domingo, día que aprovechó para visitar las pirámides de Teotihuacán. Él mismo se encargó de documentar en sus redes sociales cómo fue su experiencia, pues no usó bloqueador y se quemó los brazos y el cuello en su caminata. También posteó un video de un organillero y la foto de una librería de viejo.

Las imágenes que dan cuenta de su paseo dominical cosecharon más de 12 mil comentarios, entre ellos, el del actor mexicano Polo Morín, que publicó la bandera de México, así como de chicas que se ofrecieron a ponerle aloe vera en las quemaduras solares.

El lunes por la tarde acudió a una cita con los fans que se congregaron en la plaza comercial Artz Pedregal, donde le cantaron Cielito lindo.

El lugar se vio desbordado, pero algunos de los asistentes lograron obtener su foto e incluso llevarse discos autografiados. El cantante, que no dejó de sonreír, lanzó besos al aire, provocando alaridos.