Spiderman anima la vida de Cruz Contreras

Así ha sido la vida de Cruz Contreras, el joven animador mexicano que forma parte del equipo que realizó las películas animadas Spiderman, un nuevo Universo” y “Spiderman: A través del Spider-verso” y que este miércoles ofreció una masterclass en Utopía Papalotl, parque recreativo de la Alcaldía Iztapalapa.

Ante un auditorio lleno, con decenas de estudiantes de Pohualizcalli, Escuela de Cine Comunitario y Fotografía de dicha demarcación, el animador compartió un poco de su vida, el lugar donde nació, así como los retos a los que se ha enfrentado.

SU AVENTURA AL CINE

En todo momento, proyectó una sonrisa. Vestido muy cómodo, con bermudas y camisa color negro, combinando con su gorra del mismo color, el artista de 33 años empezó a recordar parte de su pasado al compartir que su mayor fortaleza siempre ha sido su mamá. Fue ella quien lo impulsó a luchar por sus propios sueños.

Nació en Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero. Su primer contacto con el cine fue en Cuernavaca, Morelos donde acompañado de sus primos vio Harry Potter y la piedra filosofal.

Inspirado por el mago con la cicatriz en la frente, Contreras trazó su camino en el mundo del cine. Comenzó a estudiar animación. Sus primeros trabajos fueron en el campo de la publicidad, pero la vida lo llevó por otro camino, un lugar donde pudo especializarse en la animación del cabello y la ropa, así pudo trabajar en proyectos como “La Liga de la Justicia”, “Hotel Transylvania 4”, “Más allá de la luna”, “Angry Birds 2: La Película”, “Vivo”, “Monstruo Del Mar” y sus dos conquistas clave: “Spiderman: Un nuevo universo” y “Spiderman: A través del Spider-verso”, que estrenará el próximo 1 de junio.

“Yo fui una persona que tuve todos los ‘no’ encima, no había manera en que terminara haciendo lo que estoy haciendo, sobre todo porque venía de una ciudad de 100 mil habitantes, sin cines y estoy haciendo cine”, confesó frente a los asistentes.

“Todos me dijeron que si estudiaba animación me iba a morir de hambre, que mejor estudiara finanzas, algo que me dejara más dinero, pero a lo largo de la vida tuve a alguien que me decía: ‘inténtalo a lo mejor te sale’ y ese era yo”, expresó Contreras en su charla.

Durante una hora y 15 minutos, el animador convivió con los estudiantes y fans que se dieron cita en el conversatorio. Firmó algunos posters, playeras, funkos, entre otros objetos más alusivos a la película del arácnido, se tomo selfies e invitó a los padres a apoyar a sus hijos en cada uno los sueños que tengan.

NUNCA DEJA DE ESTUDIAR

En una entrevista que sostuvo antes con El Sol de México, el joven creador dijo que él no se siente alguien especial. “No soy súper privilegiado. He trabajado duro, he estudiado mucho, le he puesto muchísimas ganas, nunca dejo de estudiar, siempre sigo aprendiendo y siento que todas esas cosas me ayudaron a tomar esas pequeñas oportunidades que se me presentaron y las aproveché.

“También me he aventado a la nada, esperando caer bien parado y deseando un mejor resultado; mi vida ha sido noventa por ciento trabajo duro y diez por ciento suerte”, comentó el artista.

Siempre estuvo convencido de que las cosas saldrían bien porque confiaba en que existía una gran red o “telaraña” que lo cacharía si es que caía | Foto: Romina Solís /El Sol de México

Cruz Antonio Contreras Mastache, su nombre real, es egresado del Tecnológico de Monterrey, de la Licenciatura de Animación y Arte Digital; tomó un curso de Artes Creativas en Sunderland en Reino Unido, así como una especialidad en Simulaciones Dinámicas, en Argentina.

Uno de sus planes a futuro es crear sus propios contenidos animados, demostrando así el talento del mexicano.

“El sueño siempre es dirigir algo por tu propia cuenta, a lo mejor y no aventarme a hacer mi propia película, pero comenzar con cortometrajes animados. Me gustaría contar historias mexicanas, siento que nuestro país tiene muchísimo de dónde sacar, aparte de día de muertos, estas tradiciones que tenemos, hay cosas muy bonitas, tengo muchos recuerdos de mi ciudad, las posadas por ejemplo, que en otros lados no se hacen y contarle a la gente qué hay detrás es algo muy bonito”; dijo.

Contreras reconoció que México se ha posicionado muy bien a nivel internacional en el ámbito de la animación, esto también gracias a proyectos de colegas como Guillermo del Toro, por ejemplo, quien recientemente estrenó Pinocho, en stop motion.

“La animación 3D que es a la que yo me dedico, es muy cara, lograr crearla sin tener toda la infraestructura que representa, es complicado. Hacer animación 3D es difícil porque estás compitiendo contra Sony, Disney, Dreamworks, Pixar, es decir, contra empresas que lo han hecho muchísimos años y es muy difícil.

“Algo que me gusta que está haciendo México y que hizo Guillermo es el stop motion y Guadalajara es famoso por hacer este tipo de trabajos, hay muchos animadores stop motion ahí, ese es un muy buen camino y creo que sería un camino interesante por recorrer, que México fuera cuna del stop motion, que cada vez que se vea una película en este formato la gente diga: ‘¡es mexicana!’”, sostuvo.