"Veracruz está más bonito", destaca actor Eduardo Yáñez [Video]

Veracruz, Ver.- El actor mexicano Eduardo Yáñez destaca que Veracruz está más moderno y más bonito a comparación de otros años, cuando ha venido a grabar escenas de telenovelas donde ha participado.

En breve entrevista, menciona que esta es la tercera ocasión que visita Veracruz para grabar escenas de las producciones donde ha trabajado.

Menciona que Veracruz es un puerto donde siempre se le ha recibido con mucho cariño y asegura que, aunque no ha tenido mucho tiempo de apreciar el lugar a comparación de otras ocasiones, lo ve más moderno y más bonito.

Celebridades Actores realizan grabaciones para telenovela en el puerto de Veracruz

“Veracruz siempre ha sido un puerto que me ha recibido muy padre, que me gusta estar aquí con la gente, es la tercer novela que vengo a grabar aquí y ya me siento como en casa y me encanta el puerto (..) no he tenido tiempo de ver bien porque llegamos anoche y hoy estamos grabando, pero si está más moderno, todo ha avanzado, digamos que más bonito o igual de bonito”, expresa.

Asegura que la gastronomía de Veracruz es muy rica y habló sobre su platillo favorito.

“Lo que más me gusta de Veracruz es su comida, el pescado frito me encanta pero no conocía esto (picadas) pero le voy a entrar, para mi estar aquí es reconfortante, salir de los estudios y contactar con el público es muy padre, es sentir a la gente, cómo te sienten ellos, tiene mucho que ver y más para antes del estreno”, agrega.

Espera que al público le guste esta nueva producción llamada “Golpe de Suerte” que se estrenará este próximo lunes 16 de octubre.