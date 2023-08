Wendy Guevara ya no está perdida: me cayó una bomba de felicidad

A seis años de que se hiciera viral en un video a través de redes sociales, Wendy Guevara recuerda con agradecimiento al público por haberle dado fama en ese momento, una popularidad que el día de hoy está en su punto más alto.

“Todo lo que pasó del video a la actualidad, lo que me llegó aquí, le doy gracias a la gente, lo tomo de una manera que me cayó como una bomba, pero de felicidad”, comentó la ganadora de La Casa de los Famosos.

Fue en 2017 cuando Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez se volvieron virales a través de redes sociales al subir un video donde gritaban que estaban perdidas. Desde ese momento se ganó el reconocimiento de los usuarios de internet por su carisma.

La Casa De Los Famosos fue un fenómeno mediático en México | Foto: Adrián Vázquez /El Sol de México

Actualmente, después de proclamarse ganadora del programa más mediático de los últimos años, Wendy no olvida cuál fue el hecho que le dio la oportunidad de sobresalir en el espectáculo.

“El video viral fue con el que nos hicimos famosas mi amiga y yo, pero creo que esta oportunidad que me dieron de La Casa de los Famosos es aparte, pero no me olvidó de dónde me hice conocida. Obviamente siempre voy a estar agradecida con ese video y con la gente que nos hizo virales”.

Wendy Guevara explicó que no está segura de poder mezclar su nueva faceta del reality con el proyecto de Las Perdidas, sin embargo, seguirá participando en él de manera independiente.

“Ahora el proyecto de Las Perdidas no cabe aquí, no lo digo de manera fea porque aquí está Wendy Guevara, pero voy a seguir trabajando con ellas”, aseguró la ganadora.

La influencer originaria de León Guanajuato agradeció a la producción de La Casa de los Famosos por ser un programa en el que la inclusión y diversidad de la comunidad LGBTQ+ siempre estuvo presente.

“Estoy muy agradecida con Televisa de que hagan esto de la visibilidad y que sepan que al final todos somos amor y no somos diferentes. Que una chica trans como yo haya ganado me llena de orgullo. Gracias por hacer esto posible y que sea más grande la comunidad trans y la comunidad gay, que se vea más normal, que se visualice”, comentó.

En ese sentido, Sergio Mayer compartió su opinión sobre haber sido parte de un proyecto con inclusión. “Esta experiencia que vivimos todos los integrantes del Team Infierno a través de La Casa de los Famosos, nunca nos imaginamos que iba a ser este fenómeno. Estamos recibiendo el cariño del público con agradecimiento y gratitud. Nos da mucho gusto y satisfacción el mensaje de acabar con la intolerancia, de sí a la inclusión. Es un gran logro para el país reconocer esa diversidad”, explicó.

Por su parte, lo demás finalistas del reality también se mostraron conmovidos con el alcance del programa y de la respuesta de los televidentes.

“Sigo viviendo el sueño. Es televisivamente la experiencia más bonita que he vivido en mi carrera y se lo debo a la gente porque fueron ellos los que me pusieron (aquí)”, agregó Nicola Porcella, el segundo lugar del reality.

“Había vivido algo parecido hace 20 años. No hemos salido a la calle pero vimos el fenómeno de Tik Tok, de Instagram, y no se compara. Sentimos que es algo muy fuerte, hay que aprovechar la ola”, dijo Poncho De Nigris.

En el último episodio de La Casa de los Famosos, donde Wendy resultó victoriosa, el reality registró 21 millones de personas sintonizándolo por la señal de Las Estrellas en televisión abierta, cinco millones de horas consumidas en la plataforma de streaming VIX siguiendo la transmisión, además de 40 millones de votos digitales en la votación final.