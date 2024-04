Por motivos de trabajo, jarochos no vieron el debate pero están pendientes de los candidatos

Veracruz, Ver.- Por motivos de trabajo y otras ocupaciones, muchos jarochos no pudieron ver el primer debate de candidatos a la gubernatura que se celebró este sábado 27 de abril en la capital del estado.

Según exponen, aunque tuvieron la intención de seguir la transmisión por sus equipos móviles, el trabajo y la familia que pidió salir a dar la vuelta fue factor determinante para no verlo.

Sin embargo, prometen que una vez que estén libres, revisaran el resumen y las opiniones de los críticos para conocer el desarrollo de este primer encuentro de los abanderados de Morena-PT-Partido Verde-Fuerza por México Veracruz, Rocío Nahle García; del PRI-PAN-PRD, José Francisco Yunes Zorrila y de Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros.

“Si supe, pero la verdad es que estoy trabajando, no podría entenderle al debate, pero si me interesa, al rato que llegue a la casa veré el resumen de la participación que tuvieron en el debate, las entrevistas y todo lo que viene después” expresó Jesús Fidel Hernández Ramón, comerciante de la zona del Malecón.

Los veracruzanos y el turismo disfrutaron de un caluroso sábado paseando por el primer cuadro de la ciudad / Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Ismael Martínez, otro ciudadano, manifestó que ha dado seguimiento puntual al desarrollo de las candidaturas, pero en esta ocasión como se trató de sábado prefirió salir a dar la vuelta con la familia.

No es que no me interesa, es que estoy ocupado, salí a dar la vuelta pero más tarde voy a revisar como estuvo

Los veracruzanos aseguran que independiente del debate han estado pendientes de las actividades de los candidatos y sus propuestas por lo que ya tienen definido su voto para este 2 de junio.

“Estaba viendo el debate en el celular, pero me metí en otra cosa, cuando esté en la casa lo sigo viendo, pero ya conozco las propuestas y ya sé por quién voy a votar”, aseguró, Pedro Pablo Sosa Vergara.

Aunque hubo interés por dar seguimiento al debate, los veracruzanos y el turismo disfrutaron de un caluroso sábado paseando por el primer cuadro de la ciudad.