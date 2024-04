Chef Sonia Ortiz apuesta por beneficios a la salud con programa sobre alimentos fermentados

Durante la pandemia la chef Sonia Ortiz experimentó con las frutas y verduras que tenía en el huerto de su casa, para preparar alimentos fermentados. Esto la llevó a descubrir los beneficios que esté tipo de cocción tiene en la salud.

En entrevista con El Sol de México explicó que desde hace varios años experimenta con ingredientes frescos, un ejercicio que considera necesario para lograr una alimentación balanceada y saludable.

“A nosotros se nos olvida, por tener más tiempo de anaquel, más conservación, sólo pasteurizamos y los tenemos inertes en tetrapacks y envases. Eso tiene vitaminas y minerales, pero no tiene bichos ni vida, está pasteurizado para que no se pudra. Hay que comprar verduras que estén limpias, que no tengan químicos”.

Ortiz resaltó la importancia de regresar a comer alimentos vivos, y perder el miedo a los bichos que adquirimos luego de la emergencia sanitaria, pues asegura que así como hay patógenos malos, también hay organismos buenos que contribuyen a mantener una buena salud.

“Somos vida por todos lados. No lo vemos, pero estamos llenos de bichos en la piel y en todo el intestino, si nosotros matamos esos bichos del intestino, no podemos digerir. Nos dan un antibiótico para la garganta, y pasamos semanas batallando con la digestión, porque nos mataron los bichitos que viven en el estómago y me ayudan a desbaratar los alimentos que mastiqué”.

Para compartir estos conocimientos con el público, la chef presenta un programa llamado “Fermentados con Sonia”, donde en un lenguaje sencillo y con ingredientes fáciles de conseguir, enseña a la audiencia el paso a paso de las recetas que utilizan esta técnica, desde frutas y verduras, hasta pan de masa madre.

“Es un programa de fermentación para cualquiera, no tienes que haber estudiado cocina ni nada, más que tener ganas de aprender. Son cosas bien sencillas para iniciar en este maravilloso y enorme mundo”, señaló al respecto.

El chucrut de col morada, escabeche fermentado con chiles y verduras utilizados para tamales de frijol, kombucha de mango, hidromiel de jamaica fermentada para acompañar unas costillas de cerdo y la masa madre, son algunos de los platillos y bebidas que veremos en el programa.

“Son cosas tan sencillas que cualquiera que necesite comer las puede hacer, cualquier niño de 12 años para adelante, o a lo mejor hasta de 10”, mencionó. “Mi cocina siempre es democrática, al alcance de todos aquellos interesados por la cocina”.

“Fermentados con Sonia” estrena episodios los lunes y miércoles a las 20:00 horas, por el canal de paga Gourmet.