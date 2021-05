Cinta Trapos Sucios se Lavan en Casa no apela a la violencia

Lupita y Toñita llevan años como trabajadoras del hogar en la mansión del candidato Ruiz Palacios, su esposa y sus hijos. Pero después de no recibir su pago por cinco quincenas, ambas se ven forzadas a secuestrar a la familia y con pistola en mano exigir el pago de los adeudos.

No es que la familia no tenga dinero, sino que ambas trabajadoras “se han vuelto un mueble más” y ambas pasan desapercibidas para cualquiera de los Ruiz Palacios en Los trapos sucios se lavan en casa, película producida por Warner Bros. que se encuentra actualmente en cartelera.

“Hay una falta de empatía por las dos, porque ellos no saben nada de ellas”, dice Giovanna Zacarías, que interpreta a Lupita. “Esa es una constante en este país, el hacer a la gente invisible. Creo que es una película que hace esa crítica. No estamos diciendo a la gente que saque su pistola y obligue a su patrón a pagarle, pero creo que la realidad ya superó la ficción y hay mucha gente en este país que esa tomando justicia por su mano”.

Lisset, que después de hacer Huapango en 2004 regresa al cine con esta cinta, explica que a través de esta comedia no se “invita a la violencia, simplemente plasmamos una realidad. Y en el caso de Gloria –la patrona de la casa a la que interpreta–, que maltrata a las chicas que se hacen cargo de sus hijos, tiene la lección más grande de su vida con esta nobleza tan acentuada; espero esa sea la reflexión”.

La trama de Los trapos sucios se lavan en casa tiene algunas similitudes con Nuevo orden, cinta dirigida por Michel Franco que narra cómo la clase trabajadora se levanta en armas contra la clase alta. Pero a pesar de las coincidencias, Arath de la Torre refrenda que el tono de esta comedia es lo que marca una diferencia en el mensaje que pueda percibir el público sobre la violencia.

“Si la gente no se ríe, entonces estamos ofendiendo; pero si hay risas no hay ofensa. Y creo que esta película está en ese tono, porque están justificados los personajes: unos en la nube rosa y otros en una realidad que vive mucha gente y que no volteamos a ver. No estamos ni burlándonos, ni diciendo que los ricos o los pobres sean malos. Es algo que puede pasarnos a todos, porque a veces hay diferencias con la gente que trabaja en el hogar, pero llevada al extremo”.

La película dirigida por Diego Muñoz (Bala mordida) busca que la gente genere empatía con la situación de los personajes y que haya una reflexión sobre la diferencia de clases en nuestro país, señala Amorita Rasgado, que interpreta a Toñita.

“Por supuesto que estamos viviendo momentos diferentes y locos en México, podemos criticar y sentir. Pero ese es el trabajo del cine, que te mueva y te conmueva. Hablamos de una comedia de humor negro donde estos personajes se burlan de ellos mismos. Están aprendiendo que hay una transformación y que esto no es planeado”. La película está actualmente en cartelera.