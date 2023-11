Corona Capital arranca tres días de nostalgia

El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para la edición 2023 del festival Corona Capital, que reunirá a artistas de distintas generaciones como The Cure, Pet Shop Boys, Arcade Fire, Alanis Morrissette, Metronomy, Blur, Thirty Seconds to Mars y Pulp.

Un contraste entre regresos y despedidas es lo que marca este cartel. Esta es una guía que te podrá servir para estar en los momentos más emblemáticos en este fin de semana musical.

El viernes la agrupación Pulp se presentará después de más de diez años de su último show en México, aunque con un toque agridulce debido a la ausencia de su bajista, Steve Mackey, quien murió el pasado 2 de marzo. Tocarán a las 22:10 en el escenario Vans.

Por su parte, la canadiense Alanis Morissette, quien estará a las 23:00 en el Corona Cero, vuelve al país luego de casi 14 años de ausencia, esta vez presentando la gira “Triple luna”, parte de la promoción de su más reciente disco, “The Storm Before The Calm”.

Seis años después de su última visita, Arcade Fire vuelven como headliners del primer día, a las 23:00 horas en el escenario Corona, con su disco “We”.

Sin embargo, este show está manchado por las acusaciones de abuso sexual que enfrenta su vocalista, Win Butler, por lo que en redes sociales algunos fans han expresado su descontento por su presencia en el cartel.

UN ADIÓS Y DOS REGRESOS

El sábado, a las 20:40 horas en el escenario Corona Cero, la banda británica Metronomy se presentará por última vez en la Ciudad de México, antes de iniciar una pausa indefinida, luego de 25 años de carrera, marcados por éxitos como “The look”, “The bay” y “Reservoir”.

Alanis Morissette es una de las artistas que encabezará el festival Corona Capital. | Foto @alanis

Blur, quienes recientemente se reintegraron a la escena musical después de ocho años, con el lanzamiento de “The ballad of Darren”, pisarán el escenario Corona a las 23:30 horas. Obedeciendo al setlist que han presentado en otras ciudades, se espera que la banda formada a finales de los 80 interprete al menos 20 temas.

Otro de los retornos más esperados es el de Thirty Seconds to Mars, quienes el pasado mes de septiembre lanzaron su sexto disco, “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”.

La banda, conformada por Jared y Shannon Leto, visitó la Arena Ciudad de México en 2018, y ahora regresan en el escenario Corona Cero a las 22:40 horas. Cabe destacar que hace una semana, anunciaron una gira mundial, que visitará Monterrey próximamente.

EL GRAN CIERRE

Para el domingo el espectáculo cierra con broche de oro, con la presencia de figuras como Noel Gallagher, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers y The Cure, siendo estos últimos los encargados de cerrar las actividades de esta edición.

La banda liderada por Robert Smith, cuya presentación tendrá lugar el domingo a las 20:45 horas en el escenario Corona, vuelve a México luego de cuatro años. Su posible setlist se conforma por éxitos clásicos, como “Boys don´t cry”, “Friday I´m in love”, “Just like heaven” y “Pictures of you”, los cuales han tocado en el transcurso de su gira.

El Corona Capital ofrecerá tres jornadas de fiesta musical, hoy, el 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, abriendo sus puertas a partir de las 14:00 horas.