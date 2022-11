Damián Bichir reúne a su familia para su ópera prima, Un Cuento de Circo & A Love Song

Demián Bichir ha sido dirigido por Guillermo Arriaga en Words with Gods (2014), por Corin Hardy para La Monja (2018) y más recientemente por Adam Wingard para el proyecto Godzilla vs. Kong (2021), pero ahora, el mexicano estará a las órdenes de Angelina Jolie para su nueva cinta Without Blood, en donde también compartirá créditos con la veracruzana Salma Hayek.

Aunque no quiso revelar detalles de la historia, por contrato de confidencialidad, el actor se enorgullece de trabajar con directoras mujeres al frente de historias impactantes.

“No tengo permiso de hablar más, es un cuento hermoso del italiano Alessandro Baricco que ha tomado Angelina. Es un poco en el tenor de las películas que ella ha dirigido, es un cine valiente, duro, crudo, muy emocionante, esto no va a ser la excepción, si les gusta el cine de Angelina, esta historia en verdad que les gustará mucho, espero verla pronto”, afirmó Bichir en conferencia de prensa.

PROTAGONIZA SERIE EN EU

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el nominado al Oscar también volvió a la pantalla chica estadounidense con Let the Right One In, una historia totalmente distinta a las que él estaba acostumbrado a interpretar. En ésta da vida a Mark Kane, padre de Eleanor (Madison Taylor) quien fue infectada de un extraño virus que la convirtió en vampiro. Kane tendrá que hacer hasta lo imposible por encontrar la cura y mantener a su hija con vida, suministrándole las dosis mínimas de sangre humana.

“La gente me pregunta qué es lo que más me gusta, el cine, el teatro o la televisión y lo que a mí me gusta es interpretar a un personaje chingón, un personaje que tenga carne, tridimensional. Por ejemplo, Let the Right One In es un proyecto memorable, en el que tengo la posibilidad de tener muchas aristas, es uno de los personajes más complejos que me he encontrado, uno de los más difíciles que he realizado y espero que la gente le eche un vistazo”, expresó el histrión de 59 años.

UNA CINTA FAMILIAR

Y, para cerrar con éxito su año, está por estrenar Un Cuento de Circo & A Love Song, cinta en la que debutó como director y en la que reunió a su familia de sangre y a la de profesión.

Bruno, su hermano es productor junto con él, José Ángel, su sobrino es el protagonista; mientras que Ana Claudia Talancón y Arcelía Ramírez tienen personajes memorables en esta cinta, que también fue la última en la que Demián trabajó con su esposa Stefanie Sherk antes de que la joven falleciera, en 2019.

“Refugio es el personaje principal. Es la historia de un niño que crece en un circo y emprende su camino a través de muchos años en la búsqueda del amor verdadero y en donde la redención juega un papel vital.

“Hay un buen grado autobiográfico y, a partir de ahí, se detonan un buen de cosas. Nosotros (sus hermanos y él) crecimos en el teatro y, en este caso, el circo es eso para nosotros; sí hay similitudes y analogías que pretenden ser hermosas y poéticas y eso le tocará a la gente decirlo”, aseguró.

De acuerdo con el también protagonista del filme, este proyecto es un homenaje a Stefanie, a quien dijo nunca olvidará.

“Todos hemos sufrido la pérdida de un ser amado y si no, va a suceder, porque es lo único seguro e inevitable y los que han padecido la ausencia de sus seres amados, sabemos que, no es que lo olvides sino que aprendes a vivir con ello y diferentes ciclos se van cumpliendo, no les llamo cerrar.

“Stefanie estará en mi memoria siempre, pensamos en ella todos los días, esto es evidentemente una forma de culminar ese ciclo, pero es porque será exhibida al público, no es la primera vez que la van a ver, por eso tuvimos la fortuna de viajar juntos con esta película. El trabajo queda ahí para siempre y así es el amor también, queda para siempre”, compartió.

Eva Longoria, Jason Patric, Diane Kruger, Ana Claudia Talancón, Arcelia Ramírez, José Ángel Bichir y Jorge Perugorría forman parte del elenco de la trama.

Los retos para cada uno de los actores fueron distintos. En el caso de José Ángel Bichir, quien da vida a Refugio, el personaje central, en su etapa joven, protagonizó su primer desnudo y escenas subidas de tono junto a Longoria.

Mientras que para Talancón, ser Elvira le implicó prepararse físicamente durante dos meses tanto en México como en Estados Unidos.

“Yo hice gimnasia olímpica de pequeña y ser una acróbata aérea es uno de los papeles más difíciles que he hecho en mi vida, para preparar este personaje tuve que tomar clases de telas y acrobacias aéreas durante dos meses y adquirí un respeto distinto hacia estos artistas porque el trabajo que realizan es sumamente difícil, pero haber sido dirigida por Demián fue fantástico.

“Las escenas donde me tenía que subir a las telas no era nada fácil, me daba mucho miedo y terminaba con moretones en el cuerpo a causa de las telas, pero me divertí como nadie y lo disfruté”, comentó Talancón.

El filme es producido por Santiago García y coproducido por Demián y Bruno Bichir. Estará disponible a partir del 2 de diciembre en la Cineteca Nacional y circuitos de cine cultural.

Ludwika Paleta, Elena Sánchez, Juan Manuel Bernal, Julio Bracho, Juan Carlos Colombo, Carmen Madrid y Ceci de la Rosa completan el reparto.