Dan sabor mexicano a Saw, el juego del miedo

Estar en el set de Saw X: El juego del miedo es una experiencia divertida pero estresante a la vez, pues en todo momento se debe mantener un ambiente de tensión, que permita a los actores mostrar la desesperación que sus personajes sienten al estar frente a frente con las trampas de Jigsaw.

Así lo detallan Joshua Okamoto y Octavio Hinojosa, quienes junto con Renata Vaca y Paulette Hernández, forman parte del elenco mexicano de la décima entrega de la franquicia iniciada por James Wan en 2004.

“Los días de rodaje eran muy desgastantes por los estados límite, las emociones tan álgidas, y poderlas sostener durante 12 horas, eran el reto a trabajar. También tener la continuidad emocional que requieren las escenas, era complicado”, contó Joshua.

Octavio añadió que ese constante estado de alerta comenzó desde la etapa de casting, “porque querían ver que tuviéramos el rango emocional de irnos a estados límite de estrés, de angustia, de llorar, hiperventilar. Todo eso era importante para el director, cuando quedamos seleccionados hubo mucha preparación con stunts y trabajo con los prostéticos”.

Los sucesos de la cinta se sitúan entre la primera y la segunda película, cuando un moribundo John Kramer (Tobin Bell) viaja a la Ciudad de México para someterse a un tratamiento que cure el cáncer de cerebro que padece.

Tras su cirugía, se da cuenta que todo fue una estafa montada por la supuesta doctora Cecilia Pederson (Synnøve Macody Lund), por lo que se propone vengarse de todos aquellos que contribuyeron al montaje, atrapándolos en su macabro juego donde deberán decidir entre el sufrimiento o la muerte.

Octavio y Joshua dan vida a un veterinario y un taxista, respectivamente, que participan en la farsa, y ahora deberán enfrentar las consecuencias. Aunque todo era actuación, revelaron que debido a lo complicado que resultaba colocarse dentro de las trampas, debían mantenerse en posición hasta que hubiera un corte en la grabación.

“Una vez que entrabas no te sacaban de ahí, a menos que tuvieras alguna emergencia, necesitabas ir al baño o algo. Pero realmente no salíamos hasta el corte a comer o corte del día, y eso no se filma en un par de horas, sino en el transcurso de varios días. No era muy cómodo, pero utilizas esa incomodidad como una herramienta más”, explicó Joshua.

CONOCIENDO A UNA CELEBRIDAD

Uno de los personajes centrales de esta saga es Billy, un aterrador muñeco construido por Kramer, que se encarga de interactuar con los jugadores y entregarles los artefactos que necesitarán para salvar sus vidas.

Octavio confesó que verlo en el set, lejos de ser una experiencia aterradora, fue emocionante para todo el equipo. “Después de Tobin Bell, es la estrella más grande de la película, era como una celebridad en el set. La primera vez que llegó, todos querían fotos con él”.

Saw X: El juego del miedo ya está disponible en salas de cine, es apta para adultos.