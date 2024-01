Disgueusia: Lo que sabemos del trastorno que padece Thalia; "Estoy traumada"

Uno de los placeres de la vida es la buena alimentación donde el sentido del gusto es estimulado a través de distintos sabores, sabemos que son cinco: Dulce, agrio, ácido, amargo y salado -alimentos con sal y condimentados-.

Pero ¿Qué pasa cuándo nuestro sentido del gusto se altera y solo percibimos uno de cinco? Cuando se suscitaba la pandemia de Cvid-19 uno de los síntomas que informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue la perdida del sentido del gusto y millones de personas enfermas por el virus lo confirmaron.

"Estoy traumada" fueron las primeras palabras en el video donde la intérprete de Amor a la Mexicana describe sus síntomas/ Foto: Antonio Cruz | Cuartoscuro.com

Sim embargo, no es la única forma en la que nuestro gusto puede verse alterado ¿Sabes qué es la Disgueusia?

Hace unas horas la cantante y actriz, Thalia dio a conocer en su cuenta de TikTok @thalia que a finales de el año 2023 comenzó a sentir un sabor muy salado, "como a metal" que solo se quitaba tomando agua con limón o poniendo vinagre a sus alimentos.

Al persistir la sensación 24/7 señala que acudió al médico y fue allí donde le diagnosticaron Disgueusia, "un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. Dicho sabor puede ser salado, rancio o metálico" según indica el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial (NIH, por sus siglas en inglés).





Este trastorno del gusto debe ser diagnosticado por un otorrinolaringólogo, médico especialista en oído, la nariz y la garganta.

¿Cuál es el tratamiento para la Disgueusia?

Especialistas señalan que algunas personas recuperarán el sentido del gusto de forma espontánea sin ningún tratamiento, no obstante, se requiere principalmente de una revisión y diagnóstico para determinar las causas y el tratamiento a llevar con cada paciente.

Dicho trastorno puede ser causado por un medicamento que esté ingiriendo el paciente o por una enfermedad respiratoria previa (por ejemplo Covid-19).

¿Qué dijo Thalia sobre la Disgueusia?

"Estoy traumada" fueron las primeras palabras en el video donde la intérprete de Amor a la Mexicana describe sus síntomas.

"Me acaban de confirmar que tengo Disgueusia, ¿Qué? Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo, ¿Qué hago?"

Cada vez más impaciente narra que puede comer sin problema sus alimentos, sin embargo, después de ello se presenta ese sabor "salado" y lo siente todo el tiempo: "Esto me empezó a finales del año pasado, no les había dicho nada porque pensé que se iba a terminar, pero no".

¿Y tú ya habías escuchado de la Disgueusia?