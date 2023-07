El Compayito deja las grandes ligas deportivas por la comedia en su regreso a televisión

"Con su personaje de El Compayito, Edson Zúñiga pasa de las grandes ligas deportivas al penthouse de la comicidad. Luego de una larga ausencia en la televisión abierta, el comediante regresa a la pantalla con la serie sabatina Chócalas Compayito, acompañado de Rafael Inclán, Raúl Araiza, Marcelo Barceló y Mariazel.

En entrevista con El Sol de México, Edson Zúñiga reconoce que para él mismo resultó una sorpresa y alegría que el productor Pedro Ortiz de Pinedo lo llamara para protagonizar la historia familiar en la que también van Claudia Acosta y Ana Paula del Moral.

“Cada rama tiene su por qué y la razón de estar; cuando el actor está de pie frente a la cámara o frente al público es distinto. La comedia en televisión es muy diferente a hacer un show en vivo o una obra de teatro, son totalmente distintas incluso la sensibilidad hacia el público.

“Nosotros los comediantes llegamos a ser muy irresponsables, muy irrespetuosos con el público, pero en muchas ocasiones ahí radica la comedia. El teatro es diferente, el ver a la audiencia cara a cara y a centímetros sí te intimida”, contó el comediante.

Sin embargo, sostiene “yo no soy actor y nunca he sido famoso. Yo siempre he sido parte de un equipo y resulta que mi labor era molestar y hasta insultar a los comentaristas deportivos.

“Ahora sí estoy en un cuadro de actores que han hecho una gran trayectoria durante años en comedia, como Rafa Inclán y Raúl Araiza, que desde niño actuaba”.

Edson cuenta que en Chócalas Compayito, “mis diálogos van a ser de lo más rosas. No me dejaron ni soplar una palabra negativa, grosera o majadera. Al Compayito le amarraron el bozal, bien cabrón”, dice sonriendo.

“No me dejaron en el libreto decir groserías, porque además hay actores infantiles. Me puse pimienta enchilada para no dar réplica, pero lo relevante es que el Compayito vuelve a las Estrellas”, agrega. La serie se transmite desde el pasado fin de semana, los sábados a las 23:00 horas.

Agradecido por compartir con un veterano de la comedia como Rafael Inclán, asegura que le ha enseñado a crecer como persona; “en los recesos, me ha platicado una cantidad de anécdotas con varios compañeros comediantes que no se lo pueden imaginar. Es una barbaridad de recuerdos, le he dicho que haga un libro, como anecdotario, pero no quiere. Yo sigo chingue y chingue, ¡a eso me dedico en el escenario! A ver si lo convenzo.

“Rafa proviene de un linaje artístico de casi un siglo y sí debería escribir un libro de sus memorias con esa chispa que tiene para recordar sus historias con sus amigos y familiares, como doña Lily Inclán, su mamá, o con Alfonso Zayas”.

En Chócalas Compayito, se verá a una familia de clase media, y El Compayito, "se mete en todos los asuntos de la familia, sin que nadie lo llame”, finaliza el cómico.

Además, Edson Zúñiga continúa con sus presentaciones como El Norteño, su otro personaje de comedia, que ya tiene una trayectoria de 28 años.