Estos son los 10 actores mejor pagados de Hollywood; "La Roca" Johnson, en primer lugar

La revista Forbes presentó su lista de los 10 actores mejores pagados de Hollywood, uno de ellos es Dwayne "La Roca" Johnson, quien por segundo año consecutivo se coló al primer lugar.

El exluchador profesional, de 48 años, recaudó 87.5 millones de dólares en el ciclo anual cerrado al final de junio de 2020, registró la lista de Forbes, en la cual quedó en evidencia el tamaño de la billetera de Netflix.

La cifra -un tanto menor a los 89.4 millones que ganó en 2019 pero cómodamente superior a los 71.5 millones de Ryan Reynolds, ubicado en el segundo lugar- fue engordada por la comisión de 23.5 millones de dólares que Johnson recibió por su próxima película de acción de Netflix, "Red Notice", así como por los patrocinios.

Netflix emitió más de un cuarto de los cheques de pago recaudados por los 10 primeros en la lista Forbes de este año.

Otros que se beneficiaron de los 140 millones de dólares que invirtió el gigante del streaming fueron además de Reynolds ("Six Underground" y "Red Notice"), Mark Wahlberg ("Spenser Confidential"), quien quedó en el tercer lugar, y Ben Affleck, ubicado en el cuarto ("The Last Thing He Wanted").

Celebridades perennes como la megaestrella de Bollywood en India, Akshay Kumar, y la leyenda de las artes marciales Jackie Chan volvieron al top 10, al igual que Will Smith al lugar número ocho y Adam Sandler al nueve.

Este año estuvo ausente el reparto de las películas de Marvel "Avengers", que dominó el año pasado con la lucrativa franquicia que se ha tomado un descanso.

Vin Diesel, eje de la siempre popular franquicia "Fast & Furious", volvió al número cinco con 54 millones de dólares en sus bolsillos.

Este año debutó en el ranking el creador de origen latino del musical "Hamilton", Lin Manuel Miranda, quien logró ubicarse en el séptimo puesto con 45.5 millones de dólares.

Miranda, de padres puertorriqueños, entró a la lista gracias a los 75 millones de dólares que Disney pagó por lo derechos cinematográficos de su aclamado musical de Broadway, que debutó en la plataforma Disney+ el mes pasado.

El ranking no incluye a las actrices, que aparecerán en una lista femenina aparte el próximo mes.

Aquí la lista de actores con mayores ingresos:

1. Dwayne Johnson (87.5 millones de dólares)

2. Ryan Reynolds (71.5 millones de dólares)

3. Mark Wahlberg (58 millones de dólares)

4. Ben Affleck (55 millones de dólares)

5. Vin Diesel (54 millones de dólares)

6. Akshay Kumar (48.5 millones de dólares)

7. Lin-Manuel Miranda (45.5 millones de dólares)

8. Will Smith (44.5 millones de dólares)

9. Adam Sandler (41 millones de dólares)

10. Jackie Chan (40 millones de dólares)