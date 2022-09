Javier Henaine conjuga nota roja y brujería en thriller

Después de un exitoso paso por la comedia con las películas Tiempos Felices (2014) y Solteras (2019), el director mexicano Luis Javier Henaine emprende el camino del cine de género con su más reciente producción, Desaparecer por completo, un thriller sobrenatural que combina el mundo de la nota roja y la brujería, elementos tan característicos del imaginario mexicano.

Estos primeros pasos parecen estar seguidos de un buen augurio, pues la película se estrenará dentro de la competencia oficial del Fantastic Fest, uno de los más importantes entre los especializados en cine de horror, fantasía y ciencia ficción del mundo, el cual se celebrará en Austin, Texas, del 22 al 29 de septiembre.

“Estoy muy entusiasmado. Es mi primera película que no es comedia, e ir a un festival enfocado en cine de género me parece muy emocionante. En verdad, me entusiasma el poder llevar esta película y ver cómo reacciona el público al verla, pero también ir como espectador”, comentó en entrevista con El Sol de México, Javier Henaine.

Con la actuación de Harold Torres como protagonista, la cinta relata la historia de un fotógrafo de nota roja, conocido por ser el mejor en lo que hace, pero que se ha vuelto insensible con su esposa. Una noche intercepta una llamada y, a pesar de las advertencias de la Policía, se logra introducir a una perturbadora escena del crimen. Al poco tiempo, comienza a sufrir una misteriosa enfermedad que le hace cuestionar su cordura. ¿Serán estas consecuencias de llevar aquella fúnebre profesión? Sin saber qué tiene ni por qué, el fotógrafo deberá encontrar una cura, antes de que el mundo que conoce desaparezca por completo.

“Esta película es bastante oscura y toca ciertos aspectos de nuestra cotidianidad e idiosincrasia mexicana. Además de la nota roja en sí y la brujería y las supersticiones, creo que el hecho de que este fotógrafo sea inmune ante toda la violencia que está fotografiando refleja también nuestra vida actual: nos vemos cada vez más insensibles a lo que nos rodea”, explicó.

El director cuenta que la decisión de incursionar en este nuevo tipo de cine ya había estado tomada desde hace mucho tiempo y que incluso él habría querido que su ópera prima fuera un filme de terror, pues es uno de los géneros que como espectador más gusto le encuentra, aunque reconoce que la comedia también es una de sus más grandes pasiones.

“No porque me guste la comedia, quiero hacer siempre sólo películas de comedia, me gusta la idea de explorar distintos géneros. Creo que un director no solamente tiene talento para hacer una sola cosa y puede probar todo lo que el séptimo arte ofrece”

Al ser Desaparecer por completo su primer largometraje con estas características, Henaine admite que hubo ciertos retos al dirigir la interpretación de los personajes, así como algunos temas complicados relacionados con la iluminación de las escenas, el maquillaje y los efectos visuales. Sin embargo, reconoció que no encontró obstáculos difíciles de superar.

“Como tal, el tono de la película no fue un reto. Es muy similar a lo que he hecho anteriormente, sólo que el enfoque fue diferente. Cuando se hace una comedia lo que procuras es que lo que sucede en pantalla te dé risa y te conecte con las actuaciones y que los chistes caigan donde tienen que caer. Es una cuestión muy rítmica y de precisión. En este género del thriller hay que centrarse en aquello que te parezca inquietante y, por el contrario, que sea intenso para mantener la tensión”, concluye el director.