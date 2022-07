Los Vikingos del Norte quiere imponer un nuevo estilo musical, el mash up

Si alguien afirmara que existe un multiverso donde tocan juntos Chalino Sánchez y los Red Hot Chili Peppers, probablemente lo tacharían de loco. En México, sin embargo, esa realidad paralela existe en un grupo: Los Vikingos del Norte.

Nacidos al vapor de carne asada y mucha cerveza fría, los integrantes de esta banda originaria de Chihuahua apuestan por un norteño contemporáneo, o como ellos lo llaman: un mash up.

Miguel Van Monster era uno de los que despotricaba contra la música regional mexicana: “A mí no me gustan las rancheras”, “me caga la banda”, “prefiero la música en inglés”. Lo suyo era el rock indie y el jazz hasta que aprendió a tocar el acordeón. Allí se dio cuenta que los músicos norteños están más cerca del virtuosismo que del melodrama. Y que la música del norte abreva de tradiciones muy antiguas.

"¿Cómo negar las raíces del lugar donde naciste?", se pregunta este integrante de Los Vikingos del Norte en entrevista con El Sol de México, a propósito del concierto que darán en el Foro Hilvana de la Ciudad de México el próximo 15 de julio, como parte de las actividades del Festival Guateque.

“Nuestro grupo es una forma de tratar de expresar lo que somos y lo que tenemos en el norte, combinado con toda la música que estudiamos y que nos gusta”, asegura el músico, quien nunca imaginó que su proyecto llegaría tan lejos.

Dice que el grupo surgió de manera espontánea, de fiesta en fiesta, por “puro desmadre”. Con el tiempo, recuerda, la gente se fue enganchando a las pocas canciones que tenían. Entonces se dieron cuenta que tenían que componer más para comenzar a ofrecer shows más estructurados. Y así lo hicieron.

La gran sorpresa les llegó en 2013. Miguel Van Monster ingresó a sus redes sociales, como siempre. Con una diferencia: esta vez tenía cientos de seguidores y miles de menciones en varios países. Los Vikingos del Norte estaban por todos lados. No entendía qué pasaba. Pero pronto descubrió el motivo: la BBC Radio de Londres había incluido una de las canciones de la banda en su programación. El tema era Tú y tus primas, un cover norteño del gran éxito Cousins, de Vampire Weekend.

“También vi que el vocalista de Vampire Weekend había compartido en sus redes nuestra canción. No lo podíamos creer”, cuenta Van Monster.

Los Vikingos del Norte también han hecho versiones regionales de otros temas que son himnos del rock y el género indie. Uno de ellos es Pick Up Folks, cover de la canción Young Folks, de la banda sueca Peter, Bjorn and John. En este tema a ritmo de acordeón, bajosexto y guitarra eléctrica, los chihuahuenses deciden cambiar la letra y hablar sobre cachondeo, trocas, baile y tattoos.

Lo mismo han hecho con Scar Tissue, de los Red Hot Chili Peppers; con Seven Nation Army, de The White Stripes; Bad Guy, de Billie Eilish, y Folsom Prision Blues, de Johnny Cash.

“El acordeón le gusta mucho a la gente. De repente me di cuenta de que era el alma de la fiesta porque lo tocaba. Cuando empecé a tocar sonaba mucho Intocable y Grupo Pesado. Ellos evolucionaron el acordeón en la música norteña y crearon arreglos más sofisticados. Sin embargo, también me eché un clavado a la música más viejita, como Ramón Ayala o Los Cadetes de Linares. El reto del acordeonista es desarrollar su propio estilo. Es un instrumento que se presta mucho para el virtuosismo. Yo no me siento más que esos músicos, porque son más grandes que yo, pero ahí seguimos desarrollando nuestro propio estilo”, comenta Miguel Van Monster.

El norte de México siempre ha sido una tierra fértil para la fusión estética y musical. Ejemplo de ello son bandas como Plastilina Mosh, Control Machete o Nortec Collective, que tuvieron sus propias formas para interpretar la música anglosajona.

“Tiene mucho que ver que somos estados fronterizos. Nos llega mucha influencia de los Estados Unidos. Pero también el hecho es que acá no podemos negar nuestra música regional, que siempre ha estado muy viva y ha estado en constante evolución”, concluye el músico.