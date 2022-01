Mariana Bo la DJ mexicana que domina la pista mundial

Hace diez años que Mariana Bo comenzó su carrera en la música, la escena electrónica era dominada por hombres. Había muy pocos exponentes de origen mexicano, algo que en los últimos años se ha modificado completamente.

Considerada como la DJ femenina más influyente de América Latina, además de ubicarse entre los 50 mejores del mundo según la revista especializada DJ Magazine, ha sido testigo de la evolución de esta escena dentro de nuestro país que gracias a la unión de sus artistas ha logrado crecer considerablemente.

“Yo no veía esto hace ocho o nueve años. Es algo que está creciendo bastante, lo cual me da mucho gusto. Sobre todo con chicas DJ’s que han encontrado espacios. Eso me da más orgullo todavía. Y lo más padre de todo es que no haya esa rivalidad entre artistas, que no sea algo exclusivo de hombres, es arte, es música, es para todos”, dijo en una entrevista con El Sol de México.

Si bien es cierto que el auge de la escena electrónica ha crecido en México, Mariana Bo observa que el reconocimiento se ha dado principalmente en el extranjero, más que en nuestro propio país.

“Lo que está pasando es que a los mexicanos nos están volteando a ver, sobre todo en Europa. Yo domino mucho por allá y me doy cuenta que México y Brasil están llamando la atención. De dos años para acá ha habido un realce, un boom muy alto y padre que espero siga así y no decaiga. Hay mucho talento mexicano”, comentó.

La DJ está estrenando un nuevo sencillo, Vivaldi, una colaboración de ocho minutos que realiza con la estrella mundial de la música Timmy Trumpet. Hace dos años que ambos realizaron el tema, pero fue hasta ahora que encontraron el momento perfecto para estrenar en plataformas digitales.

“A él lo conozco desde hace cinco o seis años. Y en Tomorrowland estábamos platicando cuando le propuse que hiciéramos algo juntos. Él estudió música clásica igual que yo; Timmy toca la trompeta y yo soy violinista. Así fue como surgió Vivaldi”.

La química se dio cuando Mariana le compartió un fragmento de Summer, uno de los conciertos de Las cuatro estaciones de Vivaldi. “Empezamos a compartir tracks y fue como nació. Yo había hecho otras canciones con artistas clásicos como Bach o Bethoveen. Esta vez le tocó a Vivaldi con un género techno, una tendencia que está muy fuerte y escucharla con violín es casi un orgasmo auditivo”.

Para la mexicana esta colaboración con Timmy Trumpet significa uno de los máximos logros en su carrera: “Es otro shake dentro de mis DJ’s favoritos. Estoy feliz, además estoy mezclando dos mundos, como es la electrónica y la música clásica”.

Los sueños no acaban ahí, pues Mariana Bo tiene claro que su siguiente meta es volver a tocar en vivo en Tomorrowland, donde se presentó por primera vez en 2019.

“Falta mucho por hacer. Yo quiero en un futuro ganarme un Grammy, es mi próxima meta, mi top. Además de realizar colaboraciones con artistas mexicanos, no necesariamente electrónicos. Y eso, seguirla rompiendo, volver a agarrar impulso para poder llegar a lo que ya habíamos logrado antes de la pandemia”.

Mariana Bo terminará unas “vacaciones” forzadas por el Covid-19 que detuvo prácticamente todos los shows en el mundo, para retomar presentaciones en febrero como parte del cartel de EDC México. Posteriormente continuará una gira por Estados Unidos para después iniciar una gira en China.