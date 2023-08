Taeil, miembro de la banda de k-pop NCT 127, sufre accidente y es hospitalizado

Taeil, miembro de la banda de K-Pop NCT 127, sufrió un accidente mientras viajaba de regreso a casa en su moto. De acuerdo con su agencia, podría estar ausente en algunas de las presentaciones que tiene programadas la agrupación.

Durante las primeras horas del martes 15 de agosto en Corea del Sur, el sello discográfico SM Entertainment emitió un comunicado en el que explicó que el joven cantante se accidentó cuando se dirigía a su casa, luego de cumplir con su agenda de trabajo.

“En la mañana del 15, Tael tuvo un accidente mientras viajaba en motocicleta a casa desde el trabajo y fue llevado de inmediato al hospital para un examen y tratamiento minuciosos”, dice el comunicado.

En el hospital le diagnosticaron una fractura en el muslo derecho y en consecuencia el personal médico aconsejó practicarle una cirugía, la cual lo mantendrá en reposo una temporada, aunque no se sabe con certeza cuánto tiempo podría ser.

“Actualmente Taeil se está sometiendo a una cirugía, está recibiendo el tratamiento necesario en el hospital y está descansando.”

Sin agregar más detalles, el sello discográfico coreano avisó a sus fans que Taeil se ausentará de las fechas de la gira y “se centrará en su tratamiento y recuperación.”

Y agregaron: “Nos disculpamos sinceramente por preocupar a los fanáticos con la repentina noticia. Pondremos la salud del artista primero y nos centraremos en su recuperación para que Taeil pueda volver a encontrarse con sus fans con buena salud.”

Cabe resaltar que la próxima fecha de la gira “NCT Nation: To The World”, en la que Taeil participa, será el 26 de agosto. Sin embargo, es posible que no pueda compartir el escenario junto a sus compañeros.