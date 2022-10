Norma Nazareno se reencuentra con el cine de terror en La exorcista

Cuenta con más de seis décadas de trayectoria artística, se ha desenvuelto en televisión, teatro y cine, rubro en el que suma 104 créditos a lo largo de su vida. Actualmente, a sus 78 años Norma Lazareno protagoniza dos puestas teatrales distintas en donde canta, baila y actúa.

Su nombre ha abarcado las marquesinas de diferentes lugares y formó parte de la última generación de actrices que conquistó durante la Época de Oro del Cine en México.

Es así como podría describirse brevemente la carrera de Lazareno, una mujer que ha luchado por mantenerse vigente, a pesar de los cambios en los formatos audiovisuales y que, además, ha salido adelante de los retos que le ha puesto la vida, como la muerte de su única hija, Paulina.

Hoy, Lazareno se siente llena de vida, satisfecha con lo que ha logrado, contenta por tener trabajo, agradecida y ansiosa por cumplir con más proyectos profesionales y personales.

“Tengo muchas cosas pendientes además de ser artista, quiero viajar, convivir un poco más con mis amistades, con mi familia.

“Cuando ya no pueda trabajar, me retiraré con muchas bendiciones y dando gracias infinitas porque nunca pensé que esta carrera me fuera a durar tanto y tantos años, me ha dado tantas satisfacciones”, afirmó la actriz en entrevista.

Sin embargo, su optimismo no la limita a pensar en el momento final. Aunque no le teme a la muerte, la actriz espera que su camino concluya de la manera más rápida posible y, claro, lejos de los escenarios.

“Desgraciadamente, ya he vivido lo que más me ha dolido, no creo que después de eso tenga un temor a algo terrible, yo perdí a mi única hija, después de eso perdí a mis padres. Lo único a lo que le tengo miedo es a una enfermedad larga la cual yo tenga que ser una carga para mi familia.

“Sólo pido que cuando llegue mi turno, que sea sin molestar a nadie, que sea repentinamente. Yo no quiero morir en el escenario, no soy de esas personas. Estoy entera de salud, energía, hago dos obras de teatro que implican un esfuerzo físico importante; cuando el cuerpo diga que me tengo que aplacar, entonces lo haré porque que el público merece que esté al 100 por ciento en mis facultades”, expresó.

En el cine, Lazareno regresó al suspenso, de la mano del director Adrián García Bogliano en La exorcista, filme que estrenará el 2 de noviembre en cines y tendrá su premier en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 26 de octubre.

En ésta, Lazareno realiza una participación especial dando vida a Margarita Ramírez, una mujer que es arrastrada al mal debido al comportamiento de su esposo, personaje interpretado por Salvador Sánchez.

“Ambos son los adinerados de la población donde sucede la historia. Mi marido es poco respetuoso, arrogante por su posición económica, se siente que tiene muchas maneras de no considerar a sus vecinos de la colonia como seres humanos. La monja (María Evoli) quien hace el exorcismo en la ficción, se da cuenta que las personas que tenemos fallas en la conducta, somos propensas a ser apoderadas por el mal.

“Ella saca la conclusión que, a parte de los sucesos que ha habido de desgracia familiar en el pueblo, nosotros somos las siguientes víctimas”, dijo.

Durante la historia, Lazareno realiza un grito, que se puede comparar con el que hizo en su debut en el filme Hasta el viento tiene miedo.

Lazareno forma parte del elenco de Maduras, solteras y desesperadas, que se presenta los jueves en el Teatro Rafael Solana; comparte créditos con Luz María Aguilar, Arturo Carmona, Bárbara Torres y Maribel Fernández La Pelangocha.

Y, los sábados, en el Teatro Jorge Negrete representa Los huevos de mi madre, junto a Fernando Botero, quien funge también como dramaturgo.

“¡Esta obra tiene un nombre pícaro!”, dice sonriente.

“Es sobre una señora que cocina muy bien, desde hace años, le ha hecho un guiso a su hijo a base de huevos. Con el tiempo, ese niño crece con un carácter débil y, aunque se casa, la mujer a los cuatro o cinco meses lo abandona porque se da cuenta que no es el hombre que ella pensaba”, expresó.

“Tiene un mensaje precioso, es una madre muy sobreprotectora y te das cuenta que tanto no puede ser porque lastimas y dañas la vida de tus hijos”, agregó.

Para la actriz, estos tres proyectos son el mejor regalo de cumpleaños que puede recibir, contó; el próximo 5 de noviembre cumplirá 79 años de vida por lo que la pasará trabajando y, después, alista una cena con amigos y familiares cercanos; siempre recordando también a su hija.