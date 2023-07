Polémica en La Casa de los Famosos México: fans denuncian abuso contra Nicola tras pesada broma

Se ha hecho una costumbre que el día después de cada fiesta en la Casa de los Famosos México salen los estragos de esas noches donde predominan el alcohol y los habitantes sacan sus demonios.

La madrugada del sábado, tras concluir la fiesta con temática cavernícola, los juegos pesados entre los integrantes del Team Infierno se salieron de control cuando Nicola Porcella fue objeto de una “broma” que ha dividido a los fans del reality: algunos consideran que hubo una agresión sexual, mientras otros dicen que “así se llevan”.

Lee también: ¿Qué es el gaslighting? Fans de Nicola señalan a Sergio Mayer por esta conducta

Todo se originó cuando Wendy le bajó los bóxers a Nicola que ya estaba en su cama, a lo que se unió también Sergio Mayer, hasta que lo tiraron al suelo.

Tras quitarle su ropa interior, lo voltearon para darle unas nalgadas y Sergio le embarró crema entre sus glúteos aun cuando Nicola decía “ya, ya”.

También se sumaron Poncho De Nigris y Mariana "La Barby" Torres, mientras todos se reían. Como pudo, Nicola se levantó y se limpió con una toalla.

@monyckastrella2 #lacasadelosfamososmx #barbyjuarez #wencola♥️ #teminfierno👹😎 #nicolaporcella #temnicola #aquí_manda_el_publico😎😎 #ponchodenigris #sergiomayer ♬ sonido original - Monycka Strella

“Te salvaste porque esto iba directo”, le dijo Mayer a Nicola mientras le mostraba un cepillo.

@mariana.baga #teminfierno👹😎 #wencola #lasperdidas #ponchendy #wendyguevara #nicolaporcella #viral @Teaminfierno 🔥 @PonchoDeNigris @Sergio Mayer B @wendy guevara @@LAS PERDIDAS OFICIAL @La Casa de los Famosos México ♬ sonido original - Mariana BG

Wendy se mostró un poco arrepentida e intentó ayudar a Nicola a limpiarse y ponerse su ropa, mientras le pedía perdón.

“Me voy a vengar perros”, les decía Nicola entre risas nerviosas.

#parati #paratii #lcdlfmexico #emilioosorio #ponchodenigris #sergiomayer #wendyguevara @talinasanchez_realstate Wendy se disculpa con Nicola, la vdd se paso #sergiomayer #nicolaporcella @Nicola Porcella ♬ sonido original - Talina Sanchez

Mala noche para Nicola

Nicola no solo tuvo que soportar este bochornoso momento, sino además durante la fiesta cavernícola resultó cacheteado por “Barby" Torres.

A la boxeadora mexicana se le subieron las copas y de repente se levantó del sillón, se acercó a Nicola, le dijo: “Mira, es que o sea, no me gusta… no me gusta” y de repente le soltó una cachetada, para después expresarle: “No, porque te enamoras”

Fans de Nicola también pidieron que “Barby” sea expulsada, pues no está permitido el contacto físico agresivo.

#nicola #cachetada #lcdlf ♬ Makeba - Jain @greciavarela Creo que Barbie también se pone un poco impertinente cuando toma #barbie

¿Nicola, víctima de bullying?

Estos momentos, sobre todo el de la crema, no han sido bien recibidos por una buena parte de los fans de La Casa de los Famosos, quienes consideran es una agresión sexual contra el peruano, que son acciones que no se deben normalizar menos en la televisión, e hicieron un llamado a la producción a responder enérgicamente e incluso exigen que Sergio Mayer sea expulsado del reality.

Gossip La Casa de Los Famosos revive cuando Emilio Osorio fue rechazado de La Voz México

Algunos otros señalan, sin embargo, que no se deben exagerar porque así se llevan de “pesado”.

Esta broma forma parte de varias que han ocurrido entre todos los integrantes de la casa en las últimas semanas.

Horas antes de la fiesta, cuando Sergio Mayer y Jorge Losa se bañaban, Nicola, Wendy y Poncho les abrieron las puertas para aventarles crema, algo que acostumbran mucho hacer entre todos, pero principalmente el peruano.

@gabrielacenteno87 Respuesta a @luzdeolivo ♬ sonido original - GABYCR87

Sobre todo Wendy y Nicola tienen una relación donde se han acostumbrado a lanzarse algunos golpes, aventarse o abrazarse fuerte, o Nicola y Emilio tienden a insultarse mutuamente.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado al respecto ni los habitantes han sido llamados por La Jefa al confesionario.