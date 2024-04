A Nahle le faltó explicar de dónde salieron sus casas y departamentos: PRI

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana afirmó que en el primer debate entre los candidatos y la candidata a la gubernatura del estado, a la de la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Rocío Nahle García le faltó contestar y explicar la riqueza que tiene de casi 100 millones de pesos y de donde salieron sus casas y departamentos.

En conferencia de prensa remarcó que el PRI está de vuelta, trabajando con sus estructuras a lo largo y ancho de la entidad y que este fin de semana se probó que los candidatos ganadores a la presidencia y a la gubernatura son Xóchitl Gálvez Ruiz y José Francisco Yunes Zorrilla.

¿Qué opina el presidente del Comité Directivo del PRI en Veracruz sobre el primer debate entre candidatos?

“Un fin de semana extraordinario para la coalición Fuerza y Corazón por México y Fuerza y Corazón por Veracruz. Nuestros dos candidatos, tanto Xóchitl como José Francisco Yunes Zorrilla, se vieron contundentes con un gane extraordinario, con las mejores propuestas”.

Señaló que con esto le queda claro al electorado quiénes son los de las propuestas y los que quieren hacer las cosas bien por México y por Veracruz.

“Vamos muy bien en esta alianza, vamos a ganar a nivel federal, vamos a ganar a nivel estatal. Estamos listos para que empiecen las campañas para diputados locales el día de mañana, donde seguro obtendremos la mayoría en el Congreso del Estado. Los tres partidos PAN, PRI y PRD nos dimos a la tarea de buscar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para postularlos en esta contienda”.

Agregó que en el debate entre los candidatos y la candidata a la gubernatura quedó pendiente en el debate que Rocío Nahle contestara y le explicara la riqueza que tiene de casi 100 millones de pesos.

“Y que nos dijera de dónde salieron sus casas, sus departamentos. Queda evidente que la candidata Rocío Nahle está molesta y que sabe que va a perder. Al negar el saludo a nuestro candidato, queda claro que es de Zacatecas y no de Veracruz. Los políticos veracruzanos nos saludamos siempre, porque Veracruz es fraterno, porque Veracruz no es rencoroso, no es caprichoso”.

Adolfo Ramírez Arana remarcó que el PRI está de vuelta, trabajando con sus estructuras a lo largo y ancho de la entidad | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

A su decir, esa actitud marca el nerviosismo que tiene la campaña y a ellos los marca como candidatos y alianza ganadora.

“Vamos muy bien. Morena sigue haciendo sus peripecias. Ha estado dando apoyos en el Banco del Bienestar. Aquí junto en el pasaje se vio cómo estaban dando apoyos en especies a las mujeres emprendedoras, lo cual es contra las reglas del juego, contra la ley. Lo marca el artículo 134 constitucional y todo el tiempo, sin recato, algunos están infringiendo la ley”.

Acusó que e Coatzacoalcos están convocando gente también al Banco del Bienestar para empadronarlos en los programas sociales y para darles apoyo, lo que se está documentando para hacer la denuncia correspondiente.

“Por lo pronto hoy vamos bien, con paso firme. Pepe Yunes será nuestro siguiente gobernador, lo dicen las encuestas. La ventaja se acrecenta todos los días”.