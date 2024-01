¿León Larregui fue golpeado en París? Extraños mensajes preocupan a sus fans

En las últimas horas el nombre de León Larregui se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que sorprendió a sus seguidores con extraños mensajes en su cuenta de X (antes Twitter), por medio de los cuales denunció haber sufrido una presunta agresión física por parte de un grupo mafioso en París, Francia, incluso pidió ayuda para proceder legalmente, situación que preocupó a sus fans.

OMG! León Larregui se defiende tras acusaciones de hacer playback con Phoenix en el Corona Capital

Desde hace algunos días atrás, el exvocalista de Zoé dio a conocer que se encuentra vacacionando, además de que inició el 2024 en Europa, pues a través de sus cuentas mostró que se encontraba en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, previo al término del 2023.

Incluso, el cantante de 50 años de edad se ha mantenido publicando varios tuits; el primero fue el pasado 31 de diciembre, donde dejó entrever su felicidad por llegar al último día del año y minutos más tarde escribió “2024” con una serie de emojis. El día 2 de enero tuiteó un texto en inglés que se traducía como: “¡¡El vacío y los agujeros negros!! ¡¡¡mis mejores deseos!!!”; no obstante, fue hasta este jueves cuando sorprendió a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leon Larregui (@leonlarregui)

León Larregui publica que lo golpearon

Por medio de su cuenta de X, fue donde León Larregui denunció haber sido presuntamente golpeado y humillado en un antro de la ciudad de París, sin embargo, lo hizo a través de una serie de extraños mensajes que sin duda consternaron a sus seguidores.

“¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro”, escribió el compositor mexicano; sin embargo, este no fui el único tuit que encendió las alarmas, ya que también publicó otros más, a través de una redacción bastante confusa.

Que ganas de andar como León Larregui pic.twitter.com/GIA5n3lc96 — Diego (@DiegoDidago) January 4, 2024

“Banda maifa Paris me acaban de madrear unos putos. Rue Mabillon et rue Abillon”, redactó, además de añadir que además de haber sido golpeado, sufrió de discriminación y, aparentemente, también habría sido humillado.

“Paeis Jalense. Tou la clicke mexinca ici. Osea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron. No hay mexican mafia en Paris?”, redactó posteriormente, por lo que algunos internautas aseguraron que seguramente Larregui se encontraba en estado de ebriedad.

León Larregui borra mensajes y usuarios bromean

Tras convertirse en tendencia en redes sociales, y de que sus mensajes causaran confusión, León Larregui borró todas las publicaciones relacionadas a la supuesta agresión vivida en París y hasta el momento, ni el cantante ni ningún colaborador de su equipo ha dado actualizaciones del caso, por lo que no se saben los detalles de la situación.

Como era de esperarse, los mensajes causaron muchos comentarios en las redes sociales, pues mientras algunos de sus seguidores manifestaron su preocupación, otros más aprovecharon la situación para crear memes y tomar la situación con humor.

“Tú dime a quién nos madreamos León Larregui y yo saco mi pistola de balines”, “León Larregui vino a Twitter, hizo su des... y se fue, storitaim por favor”, “Me parece anti constitucional y pinche fascismo que se hayan madreado a León Larregui”, “Me saca un buen de onda León Larregui”, “Sí se ve que el León Larregui es bien catarrita en la peda” y “Y así inicia la II Guerra de los Pasteles porque golpearon a León Larregui unos franceses”, fueron algunas de las respuestas.

Publicado en El Sol de Puebla