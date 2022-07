El Carnaval de Veracruz 2022 está por llegar a su fin y vaya que hubo varias personalidades que dieron mucho de qué hablar, una de ellas fue Luna Bella, una youtuber, cantante, DJ y ex-actriz de cine para adultos, quien fue duramente criticada debido a que posó en topless durante el desfile del pasado sábado 2 de julio por la noche.

"Mejor les pregunto yo, ¿Qué hacían niños en un carnaval a la 1 o 2 de la mañana cuando deberían estar dormidos. Mejor chequen el celular de sus hijos y cuiden lo que están consumiendo", así respondió la youtuber a las críticas por medio de sus redes sociales.

¿Cupido hizo de las suyas? Luna Bella casi le roba un beso a una tiktoker veracruzana; te contamos de quién se trata y todo sobre esta polémica.

¿A qué tiktoker veracruzana casi le da un beso Luna Bella durante el carnaval?





Se trata de Damara Gómez una cantante de regional mexicano y tiktoker veracruzana, quien desfiló en el carro alegórico de La Fiera 94.1 FM.

Cabe destacar que también es ex regidora del PRI del municipio de Minatitlán, Veracruz.

Luna Bella contó mediante sus redes sociales que tuvo la oportunidad de conocer a Damara en un restaurante ‘de caché’ Veracruz y que quedó ‘embobada’ debido a su porte y carisma, ¿Cupido la habrá flechado?.

“Y pues les cuento que por allá en Veracruz me topé a una chica tik toker que sólo había visto uno que otro video de ella, pero cuando la vi en persona quedé embobada de su porte y carisma, estuve a nada de robarle un beso pero pues estábamos en un restaurante de caché y me contuve, pero si me vengo regresando a Minatitlán, Veracruz por ese beso”…, escribió Luna Bella en sus historias de Instagram.

Luna Bella dijo en sus historias de Instagram que quedó 'embobada' al conocer a una tiktoker veracruzana | Foto: Historias de Instagram | @lunabella.fit

Ambas se tomaron una fotografía para el recuerdo, pero lo que llamó la atención fue la manera en que posaron.

En la imagen es posible ver a las dos mujeres muy contentas y en el fondo aparecen varios ‘curiosos’ que las voltearon a ver.

Leer más: Protesta y fiesta: Así fue el cuarto paseo del Carnaval de Veracruz 2022





¿Qué dijo el Comité del Carnaval de Veracruz sobre la paticipación de Luna Bella?





Hasta el momento el comité no ha hablado al respecto, sin embargo, Luna Bella afirmó mediante sus redes sociales que los días posteriores ya no dejaron salir el carro alegórico en el que ella iba.