Shakira respondió a Piqué tras criticar a sus fans y mencionarla como “latinoamericana"

Todo parece indicar que el pleito entre Shakira y Piqué está lejos de terminar y está más vivo que nunca, ya que entre canciones, indirectas, mensajes ocultos y publicaciones, la expareja sigue dando de qué hablar, y para muestra, las recientes palabras del exfutbolista que no solo provocaron la reacción de los fans de la cantante, sino de la mismísima famosa que recientemente acabó de dejar Barcelona para mudarse a Miami con sus dos hijos.

Una vez más el español y la colombiana han acaparado los titulares de los medios de comunicación, pues recordemos que, después de una bella relación de 12 años y a partir de su separación, ambos no se han cansado de hacer pública la forma en cómo se hacen la vida de cuadritos.

Y es que, todo comenzó a ponerse turbio, a partir de la canción que la barranquillera lanzó al lado de Bizarrap, en la que se lanzó con todo a Piqué, luego de darse a conocer que mantenía una relación amorosa con la ahora famosa joven Clara Chía, algo con lo que se inicio una guerra que parece no tener fin.

Estas fueron las palabras de Piqué en contra de los fans de Shakira

El pasado fin de semana, Gerard Piqué ofreció una entrevista en su país, misma en la que hizo una declaración que tal parece, no gustó a muchos seguidores de Shakira. Fue por medio de la charla con Gerard Romero, en su programa Jijantes donde el deportista abordaba el tema del acoso que ha venido sufriendo a raíz de su separación con la intérprete de “Waka waka”.

En dicha plática, el deportista dijo que desde aquel entonces ha sido blanco de constantes insultos y mensajes fuera de lugar contra su persona y quienes le rodean, de hecho, en una de sus palabras llegó a citar a su exmujer como “latinoamericana”, dando a entender que gran parte de los ataques vienen del otro lado del continente, algo que provocó el malestar de muchos latinos.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi ex pareja pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles, no le importa nada, porque no los conozco en nada, son gente que, vete a saber tú, no tiene vida”, comentó.

Así le respondió Shakira a Piqué

Luego de que el presidente de la Kings League hiciera su comentario en el programa, la artista no se quedó callada y decidió usar sus redes sociales para responder a su expareja y así defender a sus millones de fans que pertenecen a la comunidad latina.

“Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió la cantante a través de un tuit, mismo que acompañó con las 27 banderas de los diferentes países que conforman América Latina dentro de la geografía, entre ellos México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá y Argentina, entre otros.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

La respuesta de Shakira provocó la euforia de sus seguidores y de mucha comunidad latina en internet, quienes además de considerar el cometario de Piqué como “racista” y “xenofóbico”, también mostraron su apoyo a la cantante, además de que agradecieron el haber defendido el orgullo de su tierra.

“Shakira con un tuit uniendo a toda LATAM”, “Estamos muy orgullosos de ti, Shaki”, “La reina de América Latina”, “Y nosotros tenemos orgullo de tenerte como representante latinoamericana”, “¡Ole! ¡Vivan los latinos!” y “Lista de países que Piqué (@3gerardpique) ofendió por tratar de ofender a su ex esposa y madre de sus hijos (mitad latinoamericanos)”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer.

