Oppenheimer cierra con broche de oro en los Oscar: se lleva 7 de sus 13 nominaciones

Como se había previsto, Oppenheimer de Christopher Nolan fue la triunfadora de la noche al conquistar en las categorías más importantes de la gala de los Premios Oscar: Mejor Película, Director, Actor Principal para Cillian Murphy, de Reparto para Robert Downey Jr., así como las categorías técnicas Banda Sonora Original, Edición y Fotografía.

“Jamás pensé que iba a suceder, ahora estoy aquí y todo está fuera de mi cabeza, la razón por la que esta película se logró fue por Chris Nolan, él es brillante”, expresó la productora Emma Thomas en su discurso de agradecimiento.

“Agradezco al elenco más increíble, los mejores, cada uno liderados por Cillian Murphy, no podría decir lo suficiente de este equipo”, dijo Nolan.

Pobres criaturas recibió cuatro premios: Mejor Actriz Principal para Emma Stone, así como Mejor Diseño de Producción, Diseño de Vestuario y Maquillaje y Peinado.

“Esto no se trata sólo de mí, se trata de un equipo que se unió para hacer algo maravilloso, somos todos juntos, compartir esto con el elenco, cada persona que puso su amor, su cariño, Yorgos (Lanthimos, el director) gracias por darme a Bella, gracias a todos los que forman parte de este equipo”, señaló Stone, quien ya posee dos galardones de como mejor actriz.

Foto: Emma Stone se llevó el Oscar a Mejor Actriz por su papel como Bella Baxter en Pobres criaturas. Foto: Reuters

Zona de interés tuvo dos premios Oscar en las categorías de Mejor Sonido y Película Extranjera, arrebatando el premio a La sociedad de la nieve, que era favorita en América Latina.

Barbie consiguió un premio a Mejor Canción Original para Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell por What Was I Made For?

El presentador de la noche fue Jimmy Kimmel que, desde su discurso de apertura, señaló la falta de nominaciones para Margot Robbie, protagonista de Barbie y Greta Gerwig, la directora.

Por otro lado, en su debut como director de un largometraje, Cord Jefferson logró tener su primer Oscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado gracias a su cinta American Fiction.

“Continúen apoyando y confiando a la gente de allá afuera, es posible que allá se encuentre el siguiente Scorsese, la siguiente Greta, el siguiente Christopher Nolan, están ahí afuera y sólo quieren una oportunidad. Gracias por confiar en un hombre negro de 40 años que nunca había dirigido antes, gracias por confiar en mí, cambió mi vida, muchas gracias”, expresó el director.

La película francesa Anatomía de una caída, de Justine Triet recibió el premio al Mejor Guión Original.

Los que se quedan obtuvo su primer Oscar, gracias al trabajo de Da'Vine Joy Randolph, quien ganó en la categoría de Actriz de Reparto.

“No pensé que esto sería mi carrera, pensaba en ser cantante, pero mi madre me dijo ‘en ese teatro hay algo para ti’ y agradezco a todas las personas que se han cruzado en mi camino, que me han guiado, estoy agradecida con la gente hermosa. Siempre quise ser distinta, ahora me doy cuenta que necesito ser yo misma. Les agradezco por verme, recuerdo cuando era la única chica negra en la clase. Agradezco a todas las mujeres que han estado a mi lado, a mi publicista, les agradezco por haberme visto”, dijo la galardonada entre lágrimas.

Da'Vine Joy Randolph le dio a Los que se quedan su único Oscar, en la categoría Mejor Actriz de Reparto. Foto: Reuters

El director ucraniano Mstyslav Chernov, quien ganó en la categoría de Mejor Largometraje Documental por 20 días en Mariupol, pidió en su discurso el cese al fuego entre Rusia y Ucrania.

“Probablemente sea el primer director que diga esto, pero desearía que nunca hubiera hecho esta película, poder intercambiar esto (el premio) para que Rusia nunca hubiera atacado Ucrania, o que hubiera ocupado nuestras ciudades.

“Deseo tener todo su reconocimiento para que Rusia no matara tantos de mis compatriotas, deseo que liberen a todos los prisioneros, soldados que están protegiendo la tierra, civiles que están en la cárcel; el cine forma memorias y las memorias forman la historia, gracias a todos”, expresó el director.

El equipo del documental 20 días en Mariupol durante la ceremonia de los Premios Oscar. Foto: Reuters

Quien también se pronunció a favor de la paz, fue el actor Cillian Murphy al recibir su premio. “Para bien o para mal vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicarle este galardón a los que luchan por la paz en todo el mundo”.

La entrega 96 del Oscar se realizó en el Dolby Theatre en Los Ángeles.