Denuncian presunto acoso de extesorera de Telesecundaria de Boca del Río

Veracruz, Ver.- En la Telesecundaria Mariano Abasolo en el municipio de Boca del Río piden la intervención de las autoridades educativas y de procuración de justicia ante el temor de que sus hijos sean víctima de la extesorera de la asociación de padres de familia a quien acusan que acosar al personal educativo y a los alumnos.

De acuerdo con Adelaida Lara Rivera, presidenta de la actual mesa directiva de padres, desde hace algunos meses la extesorera se ha dedicado a molestar a los padres de familia, al director y a los propios alumnos.

¿Cuándo inició el conflicto con la extesorera?

Explicó que luego de que se le señaló de presuntos malos manejos del dinero en el pasado ciclo escolar, la acusada se ha basado en calumnias, mentiras y denuncias para afectar a toda la población educativa.

Aseguró que la extesorera dejó “en ceros” la caja y al verse descubierta tomó la actitud de proceder con denuncias sin fundamentos.

“Estamos hartos de la situación que vivimos en la Telesecundaria Mariano Abasolo en Boca del Río por culpa de la extesorera que se ha valido de chismes, intrigas, mentiras y denuncias, esta es una situación agravante para padres de familia, para los maestros, el director y hasta con nuestros niños, los ha amenazado, los insulta, de verdad que ya no podemos con esto”, expresó.

Señaló que la extesorera amenaza con “echarles” el carro por lo que los padres han tenido que hacer guardias a las afueras de la escuela para proteger a los menores.

“Al grado que los padres de familia hacemos guardia afuera de la escuela de ocho de la mañana a las dos de la tarde para proteger a nuestros niños, porque no sabemos de lo que es capaz, pedimos el apoyo de las autoridades porque ya notificamos en la delegación de la SEV y nos dicen que es un conflicto entre padres que nosotros lo arreglemos, pero no se puede dialogar con ella, no se que están esperando para actuar”, dijo.

Los padres mencionan que viven con el estrés ya que diariamente son amenazas, calumnias, ya que el hijo de la señora es estudiante del lugar y sigue conviviendo con la comunidad estudiantil.

Comentaron que el miércoles 15 de mayo interpusieron una denuncia ante la Fiscalía para exponer estos hechos y piden que se le de agilidad al caso para que la señora sea restringida de toda el área de la escuela y que nombre a un tutor para su hijo.

“Nosotros no tenemos nada contra su hijo, el problema es ella, ojala que con la denuncia que presentamos hagan algo, lo único que queremos es que vuelva la paz a la escuela”, externaron.