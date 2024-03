Paulina Villarreal, la mejor baterista del mundo, asegura que el futuro es de las mujeres

La baterista mexicana Paulina Villarreal creció en un ambiente musical, sus padres solían escuchar todo tipo de canciones en casa, sembrando en ella y sus hermanas, Alejandra y Daniela, un interés por el arte que años más tarde las llevaría a crear el grupo de rock The Warning.

“Las tres estamos felices y orgullosas de poder representar a las mujeres mexicanas en este género, aunque no nos consideramos parte del heavy metal si no parte del género del rock”, contó en entrevista con El Sol de México.

Su camino comenzó en 2013, cuando las jóvenes hacían covers de artistas como Metallica, AC/DC, Guns ´N Roses y Muse, mismos que subían a su canal de YouTube.

“A través de nuestros 10 años de carrera hemos visto cómo se les empiezan a dar más oportunidades a las mujeres de participar en festivales, en shows, en eventos dentro de este género, y como lentamente empieza a haber una apertura del público y un interés a ver nuestras propuestas”, agregó.

Su trabajo las ha llevado a tener presencia en festivales como The world is a vampire, (un proyecto creado por Billy Corgan de The Smashing Pumpkins) y el Festival Tecate Pa´l Norte; además de haber abierto los conciertos de Foo Fighters en la Ciudad de México, y de Muse en México y en su gira por Europa.

LA MEJOR BATERISTA DEL MUNDO

La originaria de Monterrey, Nuevo León, cuya carrera inició formalmente en 2015 cuando ella y sus hermanas lanzaron su primer EP de seis canciones (“Escape the mind”), acaba de ser reconocida como la mejor baterista del mundo, dentro del marco de los “Drumeo Awards”.

En dicho certamen, estuvo nominada al lado de Josh Freese (integrante de The Vandals, quien además colaboró en la gira de Foo Fighters el año pasado), Greyson Nekrutman (del grupo Suicidal Tendencies), Brittany Bowman (música de Demi Lovato y Royal and the serpent), y Jon Theodore (del grupo Queens of the stone age).

Al calificarlos como uno de los premios más importantes de su carrera, se siente profundamente honrada por haber ganado ese premio, y externó su deseo de seguir abriendo puertas para sus connacionales a nivel internacional.

“Espero que al haber ganado este premio, representando no sólo a las mujeres en este género musical, sino también a los bateristas mexicanos, el mundo empieza a prestar más atención al talento increíble de las mujeres de nuestro país”.

Al recordar sus primeros acercamientos con la batería, platicó que fue desde la edad de 6 años cuando sus papás se percataron de su talento para la música, por lo que no dudaron en darle sus primeras lecciones.

“Mis padres nos compraron el video juego ‘Rock Band’ en el cual me encantaba jugar con la batería de juguete. Mis papás se dieron cuenta que tenía muy buena coordinación, y decidieron meterme en clases de batería. He tenido muchos maestros a través de los años, pero mi primer maestro fue Gerardo Arizpe”, cuenta.

Lejos de inspirarse en algún baterista famoso, Villarreal asegura que sus ejemplos a seguir han sido los maestros que ha tenido a lo largo de su vida. Hoy, con cuatro discos con The warning y un camino por delante, está enfocada en el progreso de la agrupación.

“Mis planes personales son crecer lo más que se pueda junto con mis hermanas, seguir componiendo y girando y compartiendo mi pasión con las personas que estén dispuestas a escucharme”.

“Nunca me hubiera imaginado estar en donde estoy a mis 22 años, estoy muy honrada y agradecida por todas las oportunidades que se me han dado y me emociona mucho pensar que más me traerá el futuro”, finalizó.