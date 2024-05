Previo al Día de las Madres, veracruzanos hacen limpieza en panteones

Veracruz, Ver.- Previo al Día de las Madres en los panteones de la ciudad de Veracruz se realizaron faenas de limpieza para que las tumbas estuvieran libres de polvo y hojarasca.

Sin importar la sensación de humedad y el radiante sol que se asomó desde antes del mediodía, familias se congregaron en los panteones para limpiar la tumba de sus “madrecitas” en el marco de la celebración del 10 de mayo.

Desde muy temprano, María Isela y Reyna Fermán García acudieron al panteón particular de la ciudad de Veracruz para limpiar la tumba de su mamá y una tía.

No les importó el fuerte calor, solo deseaban que los aposentos de sus familiares lucieran bonitos para que durante el fin de semana reciba la visita del resto de los parientes.

“Estuvimos limpiando la tumba de nuestra mamá y de una tía que también fue como una madre, tratamos de venir seguido a hacer limpieza, poner flores, pero como es el día de las madres pues con mayor razón, solo que el calor si está muy fuerte, venimos temprano, pero de todos modos agarramos sol”, expresaron.

Raúl Reyes Ríos también hizo presencia este jueves en el panteón para hacer el retiro de un árbol que había caído en la tumba de su mamá, con la ayuda de un machete logró liberar toda la basura.

¿Cuánto cobran en los panteones por hacer limpieza alas tumbas este 10 de mayo?

En el lugar, también hay gente que ofrece sus servicios para hacer la limpieza, como Felipe Ramón González quien por 70 pesos deja sin manchas las tumbas de los fieles difuntos, pero si se requiere de retirar basura y escombros la cifra se eleva a 150 pesos.

Desde muy temprano, María Isela y Reyna Fermán García acudieron al panteón particular de la ciudad de Veracruz para limpiar la tumba de su mamá y una tía

Menciona que en fechas como el día de la madre, el día del padre, el día del niño y algunas otras, el trabajo se intensifica pues realizan hasta 15 servicios.

“Si ha habido trabajo, la gente viene y nos pide que limpiemos, que lavemos, está pesado por el sol, pero no queda de otra, porque en días como este hay chamba y me echo como 15 a 20 tumbas”, expresó.

Raúl Reyes Ríos también hizo presencia este jueves en el panteón para hacer el retiro de un árbol que había caído en la tumba de su mamá

Eduardo Bailón Carrillo, también realiza el trabajo de limpieza de tumbas, pero más que cobrar una cuota, pide para el refresco pues al día realiza varios trabajos.

“Piden que limpies la tumba pero también luego quieren que se le gafa arreglos, algunos detalles, aquí no tenemos sueldo es lo que nos quieren dar, yo vengo todos los días desde las ocho de la mañana y me retiro al mediodía pero por estas fechas me quedo más tiempo porque se nos incrementa la chamba”, mencionó.