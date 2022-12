¿Por qué le pusieron ‘Merlina’ a ‘Wednesday Addams’ en Latinoamérica?

El pasado 23 de noviembre llegó a Netflix ‘Merlina’, una serie que narra la vida de la hija mayor de la 'Familia de Addams’, que en su adolescencia tiene que asistir a la ‘Academia de Nunca Más’. Al poco tiempo de estrenarse, este programa ha tenido un gran éxito en la plataforma y ha creado un gran impacto en redes sociales.

El personaje en el que se centra la trama ha tenido diferentes adopciones desde los años 60’s, pues ha estado en proyectos animados, miniseries, y diferentes películas de acción real. En el caso de Latinoamérica, ella siempre ha sido conocida como ‘Merlina’, sin embargo, este no es su nombre real, pues fue modificado al inicio.

Te puede interesar: Tim Burton proyecta con Merlina su visión de la familia Addams

Su nombre original es ‘Wednesday’, que en español se traduce como ‘Miércoles’, y en diferentes países alrededor del mundo así es como la conocen, incluso en España los responsables del doblaje la llamaron tal y como lo dice la traducción, es decir, como el día de la semana. Esto es lo que debes saber al respecto.

Lo que se sabe de la traducción de Wednesday

La primera producción de la ‘Familia Addams’ llegó a México y el resto de Latinoamérica en 1964. De acuerdo con los registros, en ese momento las reglas en torno al doblaje no tenían tantas limitantes, por lo que los directores podían realizar diferentes cambios.

Fue así, como decidieron darle un nombre a 'Wednesday' que resultara más familiar para la audiencia hispana, además, tenían en mente que fuera más sencillo de conectar. Fue así, que se basaron en el nombre del mago ‘Merlín’, para bautizarla como ‘Merlina’.

Wednesday now holds the record for most hours viewed in a week for an English-language series on Netflix, with 341.2 MILLION HOURS!



The series — starring Jenna Ortega from EPs Tim Burton, Al Gough & Miles Millar — is #1 in 83 countries, tying the record set by Stranger Things 4 pic.twitter.com/o8yhS2EmXF — Netflix (@netflix) November 29, 2022

Ella conservó este nombre en los proyectos posteriores, incluso en las cintas a color y animadas, sin importar que fueran estrenadas en la década de los 90´s o hace un par de años, esto se mantuvo.

En la adaptación de Netflix de este 2022, que fue dirigida por Tim Burton, decidieron dejarle este nombre, a pesar de que fue creada por un estudio diferente al de sus otras versiones. Por lo que todo parece indicar que no volverán a modificarlo.

Ella no fue la única integrante de esta extraña familia que pasó por algo similar, pues los personajes principales de esta franquicia igual tienen un nombre diferente al que les pusieron originalmente en Estados Unidos.

En el caso del papá, ‘Gomez Addams’ lo llamaron ‘Homero Addams’, al ‘Tío Fester’ como ‘Tío Lucas’, al hermano de ‘Merlina’ que originalmente era ‘Pugsley’ le pusieron ‘Pericles’ a ‘Lurch’ se lo cambiaron a 'Largo' y a ‘Thing’ (que se traduce ‘cosa’) como 'Dedos'.

Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla